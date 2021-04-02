Гороскоп на 3 апреля 2021 года
Гороскоп на 3 апреля 2021 года поможет каждому знаку зодиака убедиться, что самое время начинать действовать. Читайте подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ!
Овен
Овны, попробуйте поговорить откровенно о своих чувствах. Признайте свои прошлые ошибки и перейдите на новый уровень взаимоотношений.
Телец
Попробуйте удержать баланс работы и отдыха. Днем хорошо потрудитесь, а вечером не жалейте времени и средств на релакс.
Близнецы
Звезды вас предупреждают, что придется поговорить с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь. Постарайтесь оборвать такие связи.
Рак
Все дело в весне и в том, что настало время проявлять свои эмоции! Тем более вы знаете, что игра стоит свеч.
Лев
В этот день вам важно принимать помощь и поддержку. Вам она понадобится. Как минимум, чтобы перезарядиться.
Дева
Девы, начните вести здоровый образ жизни, а также ценить каждое мгновение весны. Это поможет вам избавиться от затяжной хандры.
Весы
Ваше утро покажется каким-то сумасшедшим. Куча дел, суматоха, задачи, проблемы и нерешенные вопросы. Будьте готовы.
Скорпион
Удача на вашей стороне, хоть бери и покупай все лотерейные билеты. Однако не воспринимайте все так буквально. Лучше эти деньги потратить на благотворительность.
Стрелец
Новые люди войдут в вашу жизнь. Смело отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Они несут благие известия.
Козерог
Вам следует помнить, что главный оберег для вас сейчас — это ваши же меры осторожности.
Водолей
Водолеи обессилены. Домашние хлопоты и быт отбирают все желание. Попробуйте медитацию для восстановления энергии.
Рыбы
Замечательные перспективы ожидают вас в первой половине дня. Проявите себя по полной!
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