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Гороскоп на 3 апреля 2021 года

02.04.2021

Гороскоп на 3 апреля 2021 года поможет каждому знаку зодиака убедиться, что самое время начинать действовать. Читайте подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ! 

Овен

Овны, попробуйте поговорить откровенно о своих чувствах. Признайте свои прошлые ошибки и перейдите на новый уровень взаимоотношений. 

Телец

Попробуйте удержать баланс работы и отдыха. Днем хорошо потрудитесь, а вечером не жалейте времени и средств на релакс. 

Близнецы

Звезды вас предупреждают, что придется поговорить с людьми, которые негативно влияют на вашу жизнь. Постарайтесь оборвать такие связи.

Рак

Все дело в весне и в том, что настало время проявлять свои эмоции! Тем более вы знаете, что игра стоит свеч. 

Лев

В этот день вам важно принимать помощь и поддержку. Вам она понадобится. Как минимум, чтобы перезарядиться. 

Дева

Девы, начните вести здоровый образ жизни, а также ценить каждое мгновение весны. Это поможет вам избавиться от затяжной хандры. 

Весы

Ваше утро покажется каким-то сумасшедшим. Куча дел, суматоха, задачи, проблемы и нерешенные вопросы. Будьте готовы. 

Скорпион

Удача на вашей стороне, хоть бери и покупай все лотерейные билеты. Однако не воспринимайте все так буквально. Лучше эти деньги потратить на благотворительность.

Стрелец

Новые люди войдут в вашу жизнь. Смело отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Они несут благие известия.  

Козерог

Вам следует помнить, что главный оберег для вас сейчас — это ваши же меры осторожности.

Водолей

Водолеи обессилены. Домашние хлопоты и быт отбирают все желание. Попробуйте медитацию для восстановления энергии.  

Рыбы

Замечательные перспективы ожидают вас в первой половине дня. Проявите себя по полной!

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