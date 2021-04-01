Красивые ухоженные ногти ― обязательный элемент модного образа каждой уважающей себя женщины. Но какой маникюр будет в тренде в 2021 году? Как не прогадать и не отстать от моды? Читайте в нашем материале о том, какой маникюр будет в тренде в 2021 году.

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Маникюр 2021: Нежная пастель в горошек

Длинные ногти, сужающиеся к кончикам, — один из самых главных трендов последних лет. Однако не все смогут носить такие ноготки, ведь большей части представительниц прекрасной половины человечества давно полюбился маникюр с короткими ноготками. Но если же вы хотите быть в тренде, выбирайте для такого маникюра лак пастельных, например, персиковых оттенков, и дополните его белыми точками.

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Импрессионизм в маникюре 2021

Долой однотонные цвета! Все чаще на модных подиумах можно увидеть моделей с разноцветными ногтями. 10―15 мазков разноцветными лаками по росту ногтевой пластины способны принести яркие краски даже в самых хмурый день. Пусть в нашей жизни будет как можно больше цветов и положительных эмоций!

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Маникюр в стиле negative space

Маникюр в стиле negative space немного преобразился, но от того не потерял свою актуальность. Чтобы адаптировать образ к новому году, нужно просто провести яркую «запятую» на боковой поверхности ногтя.

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Маникюр 2021: Френч

Классический и цветной френч не теряют своей актуальности. Кажется, этот маникюр будет в трендах всегда. А в 2021 году — особенно. Что касается цвета, то здесь нет каких-то ограничений. Выбирайте тот цвет, который вам нравится. Вы точно не прогадаете.

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Маникюр 2021: Долой стереотипы!

2021 год точно будет годом нейл-арта, так что если вы давно мечтали украсить ногти чем-нибудь эдаким, сейчас самое время. Не стоит ограничиваться одним рисунком. Если вы изобразите на каждом ноготке яркую абстракцию, узоры, анималистический принт — прекрасно! И чем разнообразнее, тем лучше!

Что касается модной формы, то в 2021 году нет каких-то ограничений. Смело полагайтесь на свой вкус. Вы точно не прогадаете. Также помните, что в трендах остаются пастельные тона, матовые оттенки, омбре и небольшая абстракция. И пусть ваши ноготки радуют своей красотой как можно дольше!

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