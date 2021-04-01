Гороскоп на апрель 2021 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому стоит запастись терпением и научиться ждать, а кто может смело реализовывать свои планы? Читайте гороскоп на апрель 2021 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

В апреле Овны, как никогда, будут полны сил и энтузиазма. А потому в профессиональной сфере представителей знака ждут успехи. Но как бы ни хотелось вам одновременно взяться за множество дел, старайтесь дозировать нагрузку на свой организм. В противном случае возможны проблемы со здоровьем.

Тельцы

В апреле Тельцам стоит запастись недюжинным терпением. Есть большая вероятность, что люди, на которых вы полагались, могут подвести в самый неожиданный момент. А потому старайтесь рассчитывать на свои силы и позаботьтесь о запасном плане.

Близнецы

Середина весны сулит Близнецам спонтанные поездки. Это может быть как командировка, так и внезапное путешествие. В любом случае, звезды советуют не отказываться от возможности немного сменить обстановку. Тем более, что в дороге вас ждет интересное знакомство.

Раки

В этот период Раки окажутся перед сложным выбором. И чтобы избежать ошибок, представителям знака стоит обратиться за советом к близкому человеку. Сейчас лучше руководствоваться принципом «две головы лучше, чем одна».

Львы

Апрель сулит Львам прилив вдохновения. Все, за что бы ни взялись представители знака, будет получаться легко. А потому самое время взяться за реализацию своих идей и планов.

Девы

В это время Девы столкнутся с большой ответственностью, которая может оказаться для них серьёзной ношей. Совет звёзд — проще относиться к происходящему. Не пытайтесь объять необъятное и чаще делегируйте задачи окружающим.

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Весы

В этом месяце Весам стоит проявлять максимум активности в профессиональной сфере деятельности. Представители знака могут воплотить в жизнь свои самые смелые амбиции. Главное при этом — не сбавлять обороты и не отступать перед трудностями.

Скорпионы

В этот период на пути Скорпионов могут появиться преграды. И здесь звезды советуют избегать отчаянной борьбы с ветряными мельницами. Наберитесь терпения и временно переключите внимание на другие задачи. Совсем скоро трудности пройдут сами собой.

Стрельцы

В этот период звёзды сулят Стрельцам удачу в решении бытовых дел. Вопросы ремонта, строительства, волокиты с документами — все это решится легко. Главное — взяться за эти начинания уже с начала апреля.

Козероги

Апрель — удачное время для новых покупок. Приобретения Козерогов будут не только удачными, но и весьма выгодными. А вот чего звезды настоятельно не советуют делать, так это вступать в споры с коллегами. Есть большая вероятность затяжного конфликта.

Водолеи

В апреле Водолеям не стоит рассчитывать на помощь со стороны. И даже наоборот — советы окружающих людей могут навредить представителям знака. А потому звезды советуют справляться с поставленными задачами самостоятельно.

Рыбы

Начало апреля — удачное время для новых стартов в карьере. Креативный подход поможет Рыбам легко справляться с самыми сложными задачами. А вот в финансовых вопросах представителям знака стоит избегать чрезмерных трат — возможны непредвиденные и весьма значительные расходы.

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