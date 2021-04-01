Астрологический прогноз на 2 апреля поможет всем знакам зодиака правильно распоряжаться своим временем. Подробности узнайте в гороскопе на 2 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Попробуйте справиться с хандрой. Упадок сил — это стандартный симптом демотивации. Уделите день отдыху и полному релаксу.

Телец

Вам придется резко изменить планы. Не волнуйтесь, вы успешно справитесь со всеми испытаниями. Более того, вы узнаете ответ на вопрос, который вас давно волнует.

Близнецы

В пятницу особенно следите за тем, что говорите. Ведь окружающие могут вас понять неправильно, а хуже в итоге будет только вам.

Рак

Если вы чем-то недовольны, постарайтесь объяснить это доступным языком без крика. Последнее время у вас слишком много негатива. Пора избавляться от него.

Лев

Львам нужно по максимуму впитать энергию, полученную от природы, друзей, приятных новостей. Это поможет вам справиться со всеми проблемами.

Дева

Будьте более внимательны к своему партнеру. Он чувствует себя одиноко. А вы и вовсе забыли о личной жизни.

Весы

Прекратите захламлять личное пространство. Ваш дом похож больше на склад. Избавьтесь от старого, тем самым очистите свои мысли.

Скорпион

Станьте главной поддержкой для второй половинки, сейчас вы нужны ей, как никогда.

Стрелец

Стрельцы могут ощутить себя брошенными. Однако это не так. Поговорите с родными, попросите у них совета. Они точно придут вам на помощь.

Козерог

Звезды советуют вам дать волю своим чувствам. Не бойтесь написать сообщение старому другу или второй половине.

Водолей

Вы многого не замечаете. А это и есть ваша проблема. Когда научитесь принимать все не как должное, почувствуете разницу.

Рыбы

Будьте честны со своей половиной. Поговорите по душам, выскажите все, что давно накопилось. И главное ― не обманывайте.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ