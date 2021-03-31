Весна ― лучшее время для развития и новых эмоций. Редакция сайта телеканала СТБ подготовила подборку самых полезных украиноязычных Telegram-каналов для вашего развития. Бизнес, менеджмент, работа, стажировки, новости, курсы ― выбирайте «свое» и развивайтесь.

Канал об интересных конференциях по маркетингу, Project / Product-менеджменту и Data Science в Украине! Не пропустите актуальные ивенты, заранее планируя командировки и бюджеты. Кстати, здесь публикуются уникальные промокоды и скидки на ивенты.

Musthave-канал для тех, кто хочет выработать привычку постоянно познавать новое, увеличить свою производительность и стать лучшей версией себя.

Один из самых популярных украинских блогов в Telegram. Узнавайте о самых актуальных новостях, событиях, музыке, кино, науке, путешествиях, технологиях в удобном формате с живой авторской подачей.

Бизнес во всех его проявлениях: полезные советы, необходимая литература, интересные факты и истории из мира бизнеса, мотивация и вдохновение для достижения вашей цели.

Бизнес-идеи, практические советы по их реализации и интересные статьи, которые помогут построить реальный бизнес.

Узнавайте первыми актуальные новости из мира бизнеса и стартапов, финансов и инвестиций, мнения экспертов, полезные советы и рекомендации.

Один из крупнейших украиноязычных блогов о менеджменте. Автор канала ― менеджер-практик, который делится лайфхаками из собственного опыта о бизнесе и работе с людьми. Для чего учиться на собственных ошибках, если кто-то это уже сделал до вас?

Ресурс со стипендиями, стажировками, тренингами и бесплатными путешествиями! Не упустите свою возможность.

Канал, который поможет вам увеличить свой словарный запас и понять смысл слов, которые вы употребляете каждый день.

Подобрать курсы для своего развития еще никогда не было так просто. Нужно только подписаться на канал и следить за всеми публикациями.

Интересные и полезные статьи, факты, истории, лайфхаки и советы для вашего личностного прогресса.

Вам сюда, если хотите развиваться в креативных индустриях. Канал от команды Platfor.ma предлагает вакансии фул-тайм и парт-тайм в PR, дизайне, HR, SMM, маркетинге и рекламных агентствах, образовательных пространствах и общественных организациях. Кроме того, канал запустил формат # профайл ― короткие рассказы о специалистах из сферы креативных индустрий (что-то вроде резюме), чтобы дать талантливым профессионалам дополнительную возможность рассказать о себе.

Канал позиционирует себя как платформу вакансий, бесплатно поддерживает общественные организации и команды реформаторов в правительстве. Здесь ты можешь также рекомендовать друзей и получать денежное вознаграждение за успешных кандидатов.

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