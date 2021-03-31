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Гороскоп на 1 апреля 2021 года

31.03.2021

Гороскоп на 1 апреля 2021 года поможет вам наполниться позитивной энергией и хорошо провести день. Больше узнайте в гороскопе на 1 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Руководство видит, как вы всецело отдаетесь своему делу и порой остаетесь обессиленными. Скоро вы будете за это вознаграждены.

Телец

У вас складываются прекрасные взаимоотношения с партнером. Кажется, это новый этап. Задумайтесь, как будете обустраивать свое будущее. 

Близнецы

Если хотите внести что-то новое в свою жизнь, то задумайтесь об обучающих курсах. Это наполнит вас свежей энергией и потоком мотивации. 

Рак

В четверг вы будете слишком много анализировать. Это все может сыграть с вами злую шутку. 

Лев

Львы импульсивны и готовы начинать выяснять отношения, еще точно не разобравшись в ситуации. Держите себя в руках, иначе рискуете поругаться с близкими. 

Дева

Пора признаться себе, что вы совершили ошибку, и оставить историю в прошлом. Научитесь жить здесь и сейчас.

Весы

Весам нужна перезагрузка. Начните что-то делать новое. Выходите из зоны комфорта. Нельзя так долго сидеть на одном месте.

Скорпион

Ваши долгие усилия скоро принесут приятные плоды. Продолжайте в том же духе.

Стрелец

Стрельцы не могут найти себе места. Много волнений и переживаний поселились в вашей голове. Самое время от них избавляться, чтобы не погрязнуть в депрессии.

Козерог

Начните больше говорить и планировать. Именно планирование создает ощущение положительного финала истории. Не бойтесь обсуждать свою жизнь с близкими. 

Водолей

Ваш запас энергии на исходе. Звезды рекомендуют уделить время отдыху. Спа, йога, медитация — это то, что сейчас крайне необходимо.

Рыбы

Ремонт, перестановка мебели, разбор гардероба, — все это маленькое начало чего-то большого. Не бойтесь перемен. 

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