Гороскоп на 31 марта расскажет вам, чем порадует среда. На что стоит обратить внимание? Узнайте подробный астрологический прогноз на 31 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сохраните всю свою энергию. Не растрачивайте ее на выяснение отношений и конфликты.

Телец

Земной знак Телец способен на все, ведь находится под влиянием положительной энергии. Поэтому в среду вас ждет успех.

Близнецы

Вы будете очень подвержены психосоматике. Поэтому любой недуг может превратиться в огромную проблему. Контролируйте свой разум.

Рак

Вы стали пассивными. Пришло время реализовывать то, что запланировали очень давно. Не откладывайте.

Лев

Вечером постарайтесь помедитировать, послушать легкую и успокаивающую музыку. Отпустите негатив.

Дева

Девы приложили недостаточно усилий, чтобы получить желаемый результат. У вас еще есть время. Работайте.

Весы

Чтобы восстановить баланс энергии, необходимо найти ее источник. Займитесь собой, своей красотой, телом и мыслями.

Скорпион

Посмотрите на себя и свои проблемы. Будьте более объективны, и заметите, сколько у вас предстоит работы над собой.

Стрелец

Сейчас нужно консолидировать все свои усилия и совершить последний рывок в деле.

Козерог

Постарайтесь разгрузить мысли, займитесь рисованием или медитацией. Йога, растяжка — это отличный вариант найти баланс.

Водолей

Продолжайте в том же духе. Вы прекрасно ладите с начальством, нашли общий язык и выходите на новый уровень общения. Это вам только на руку.

Рыбы

Рыбам нужны физические упражнения, которые вы почему-то ленитесь делать. Это было бы полезно для вас даже больше, чем диета.

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