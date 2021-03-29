Надежда Матвеева выступила с речью на SHE Congress 2021

Более 17 000 участников присоединились к бесплатной онлайн-трансляции главного события деловых женщин SHE Congress 24 марта. Темой конгресса в этом году стали стратегии развития женского предпринимательства. 20 бизнесвумен, СЕО, лидеров в своих отраслях поделились опытом масштабирования бизнеса и ведения переговоров, лидерскими навыками и кейсами построения сильной команды. Так, ведущая проекта о жизни селебрити «Невероятная правда о звездах» Надежда Матвеева рассказала о публичности как неотъемлемой части успеха.

Открыла SHE Congress руководитель HR-департамента в компании, занимающейся бизнес-разведкой, YouControl Анна Клименко. Она поделилась результатами исследования YouControl о женском предпринимательстве, рассказала, почему рисковых женщин мало среди учредителей крупного бизнеса и как снизить восприятие риска.

По результатам исследования YouControl, среди топ-330 компаний по выручке в 2019 году лишь в 3% из них единственным бенефициаром является женщина. Обычно женщины становятся хозяйками бизнеса в таких сферах, как торговля молочными продуктами, яйцами, зерном, кормами, торговля в неспециализированных магазинах, распределение электроэнергии, торговля жидким, твердым и газообразным топливом.

Теле- и радиоведущая Надежда Матвеева рассказала о публичности как неотъемлемой части успеха и о том, как правильно пользоваться этим инструментом. Она уверена: бизнес-леди, руководитель компании должна обязательно подумать о том, как она будет создавать собственный бренд и к кому обратиться за помощью.

Генеральный директор AB & D Group, магистр философии Кембриджского университета, парламентер и дипломат Юлия Осмоловская поделилась инструментами успешных бизнес-переговоров, а также рассказала о правилах подготовки к переговорам. Она определила типичные ошибки в ведении переговоров: отсутствие подготовки к переговорам, пассивность, убеждения эмоциями вместо логики, демонстрация эмоций. Также она рассказала об отличии мужчин и женщин в ведении переговоров: иногда женщины осознанно принимают невыгодные для себя решения, чтобы не портить отношения.

«Негативный опыт — тоже опыт», — СЕО & co-founder Better Me Виктория Репа рассказала, как создать международный ІТ-продукт и получать уроки из негативного опыта. Среди достижений ее компании ― за четыре года у приложения 90 млн пользователей во всем мире. Основной рынок — США.

Среди принципов Better Me, которые помогли стать успешной международной IT-компанией: никаких сомнений и страхов, преобладание скорости над эффективностью, люди — в приоритете, принятие неизбежности изменений и отсутствие страха перед ошибками, ведь отрицательный опыт — это тоже опыт.

В IT-индустрии лишь 11% руководительниц. Одна из причин — женская неуверенность в своих силах. Мы часто говорим себе «Я еще не готова», «Я должна еще получить навыки», а мужчины разбираются в процессе.

О лидерстве как движущей силе бизнеса, лидерском интеллекте и о том, как построить сильную команду, рассказала глава правления «Империал Тобакко Продакшн Украина» Галина Воробьева. Исследования показали, что мужчин чаще выбирали на руководящие должности потому, что они были более уверенными в себе и своих силах и эта черта проявлялась в их манере вести переговоры и принимать решения.

О развитии cashless-экономики рассказала СEO fintech-компании LeoGaming и руководитель международной платежной системы LEO Алена Дегрик-Шевцова. Она поделилась статистикой, рассказав, что в 2020 году безналичные операции по картам выросли на 5,5%, а количество токенизированных карт в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay — на 77%. Как бизнесу быть готовым к будущему? Внедрять модели оплаты, которые упрощают платежный цепь, быть mobile-first и увеличивать лояльность: подписка — один из самых перспективных форматов продажи дополнительных услуг.

«Женщины успешнее в развитии бизнеса, поскольку большую часть дохода вкладывают в свой бизнес, принимают решения ответственно, они мультизадачны и коммуникабельны», — уверена директор по коммуникациям, КСО и привлечению UKRSIBBANK BNP Paribas Group Янина Ольховская. Также она поделилась проблемами, с которыми сталкиваются женщины в развитии бизнеса:

56% женщин испытывают недостаток знаний по менеджменту, налогообложению, маркетингу и других специфических отраслях;

52% не уверены в собственных силах и боятся рисковать;

42% не хватает инвестиций.

Также Янина представила участникам программу UKRSIBBANK BNP Paribas Group «Женщины в бизнесе», которая в 2020 году вошла в первый отчет Глобального договора ООН в рамках достижения 17 Целей устойчивого развития. Янина уверена: женское предпринимательство — невероятная сила в построении экономики.

Старший национальный лидер, бьюти-эксперт Mary Kay Ukraine Елена Кривченкова поделилась с участниками онлайн-трансляции принципами успеха в бизнесе. Она уверена, что успех приходит к тем, кто занимается любимым делом.

Как предпринимательницам мыслить масштабно и выходить на глобальный рынок, в формате панельной дискуссии на SHE Congress 2021: Break the rules обсудили:

основатель украинского бренда Ozerianko Bags Дарья Озерянко;

CEO Kacho Group, соучредитель бренда Kachorovska Алина Качоровская;

основатель, СЕО Indposhiv Bespoke House Екатерина Возианова;

основатель Borodina Antonina Антонина Бородина.

Модератором дискуссии стала директор Офиса по продвижению экспорта Украины Татьяна Миськова. Участницы обсудили, чем руководствовались при выходе на международный рынок, и пришли к выводу: чтобы быть успешным на глобальном рынке, нужно научиться работать внутри своей страны.

К концу конгресса представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало поделилась своей историей, участием в белорусской революции и обстоятельствами, которые побуждают женщину проявить себя как лидера и повести за собой людей.

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