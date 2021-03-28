Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому можно смело начинать новую жизнь или новое дело, а кто должен обратить внимание на свою вторую половинку? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

На этой неделе есть вероятность старта проекта, к которому вы долго готовились. Скорее всего, все сложится весьма удачно, так как вы уже обезопасили себя по всем фронтам, все согласовали и обзавелись необходимыми в этом деле ресурсами.

Телец

Время восстановить справедливость и научиться говорить твердое «нет». Эмоциональный подъем в эти дни станет залогом успеха. Хороший период для того, чтобы анализировать события прошлого и делать из них правильные выводы.

Близнецы

Близнецов ждет много встреч и новых знакомств. Семейные представители знака проведут время в компании близких друзей, а одинокие отправятся на романтические свидания с поклонниками.

Рак

Раки на этой неделе смогут заметно повысить свой авторитет и углубить познания в самых разных областях.

Лев

Возможно, вам потребуется продемонстрировать свои знания, и это повысит не только вашу самооценку, но и вашу значимость в глазах окружающих.

Дева

Основной темой недели станут проблемы бедных родственников или другие неожиданные ситуации. Успех будет зависеть от надежности тылов.

Весы

Весы в последнее время много и усердно работали. Вы заслужили отдых. И на этой неделе вам представится шанс немного расслабиться. Вы также почувствуете небольшую усталость от постоянного общения, из-за чего вам захочется одиночества.

Скорпион

Многим Скорпионам эта неделя принесет обширные возможности для самоутверждения. Впрочем чрезмерные властность и напористость могут не только помочь в достижении целей, но и принести некоторые проблемы.

Стрелец

На этой неделе вам, возможно, ради достижения какой-то цели придется пожертвовать чем-то таким, что вы считаете достаточно для себя ценным. Впрочем, как только вы этого лишитесь, вы поймете, что переоценивали важность этого ресурса.

Козерог

На этой неделе вы можете разочароваться в человеке, которому ранее вполне доверяли, несмотря на то, что «тревожных звоночков» было немало. Не исключено, что какие-то события продемонстрируют вам истинное лицо этого индивида, и вы больше не захотите иметь с ним общих дел.

Водолей

Сейчас наступает благоприятный период для того, чтобы завести новые контакты и знакомства. Вам рекомендуется больше общаться, но по возможности лучше онлайн. Многие дела будут решаться именно благодаря связям.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут потратить слишком много денег на подарки близким. Рекомендуется вначале поинтересоваться, что нужно родителям, детям или любимому человеку, а потом уже совершать покупки. В противном случае неожиданный сюрприз может вызвать у адресата совсем не тот эффект, на который вы рассчитывали.

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