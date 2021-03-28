Гороскоп на 29 марта 2021 года поможет обдумать и понять, чем заниматься в этот день. Кому можно смело начинать новые дела, а кто должен поберечь деньги? Читайте гороскоп на 29 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Астрологи обещают Овнам успешный и продуктивный день. Согласно прогнозу, у представителей этого знака все будет получаться, поэтому лучше всего заняться завершением важных дел.

Телец

Тельцам нужно быть аккуратнее с деньгами, предупреждают звезды. 29 марта велик шанс быть обманутым или случайно потерять крупную сумму.

Близнецы

Представителям этого знака предстоит неожиданная встреча. Причем звезды не раскрывают, будет ли она приятной, но точно станет судьбоносной для Близнецов.

Рак

У Раков состояние здоровья будет особенно нестабильным. Лучше не подвергать себя опасности и отказаться от вредных привычек.

Лев

Львам будет сложно справиться со всеми внезапно возникшими задачами. Придется хорошо потрудиться, и тогда награда не заставит себя ждать, обещают звезды.

Дева

Девам 29 марта придется уделить особое внимание своей дисциплине. К делам стоит подойти с особой ответственностью, чтобы все начинания не обернулись провалом.

Весы

Будьте начеку, советуют Весам звезды. 29 марта особенно легко стать жертвой обмана или предательства со стороны близкого человека.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют расслабиться и уделить время семье. Лучше всего отправиться на природу и заняться медитацией.

Стрелец

Стрельцы окажутся в центре грандиозных событий, которые перевернут жизнь с ног на голову. Лучше пока оставаться в стороне и лишь наблюдать за происходящим, пока точно не станет ясно, что несут за собой такие перемены.

Козерог

Козероги всю прошедшую неделю работали, совсем забывая об остальном. Звезды советуют успокоиться и выдохнуть. 29 марта лучше всего посвятить себе и привести мысли в порядок.

Водолей

Водолеям надо избегать финансовых вопросов. В долг лучше не давать. Также стоит отказаться от всех денежных сделок.

Рыбы

29 марта для Рыб пройдет спокойно и тихо. Никаких неудач представителям этого знака ждать не стоит, но и ничего важного произойти не должно, говорят звезды.

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