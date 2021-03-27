Гороскоп на 28 марта 2021 года подскажет, как выпутаться из той или иной ситуации. Кому не стоит завязывать новые знакомства, а кто может открыть в себе неожиданные способности? Читайте гороскоп на 28 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Энергия Овнов 28 марта не будет давать им покоя. Представителям этого знака рекомендуется сделать тренировку дома, переставить мебель или выйти на прогулку вдали от людей. Если не пустить энергию в нужное русло, то есть риск перегореть или сорваться на близких, а этого делать не стоит, особенно во время самоизоляции.

Телец

Все планы Тельцов могут рухнуть в один момент. Звезды советуют отказаться от четкого распорядка дня. Постарайтесь двигаться по течению и не начинать никаких больших дел. Можно завершить начатое и провести спокойный день дома. Также рекомендуется отказаться от сладкой пищи.

Близнецы

Близнецы в воскресенье будут во всю наслаждаться временем с семьей. У вас, наконец, появился шанс наладить отношения со второй половинкой и лучше узнать своих детей. Постарайтесь выходить из дома по минимуму и вложить все силы в объединение семьи.

Рак

Ракам стоит целиком посвятить день саморазвитию. Почитайте книгу, вспомните об увлечении, которое давно забросили. Также у вас появился шанс подтянуть иностранный язык или научиться готовить новое блюдо. А вот от встречи с друзьями лучше откажитесь.

Лев

Львам в выходной будет сложно усидеть на месте. Астрологи рекомендуют по максимуму защитить себя. Если выходите из дома, то откажитесь от посещения многолюдных мест и не забывайте про гигиену. Пообщаться с друзьями или родственникам можно не вживую, а, например, через социальные сети.

Дева

Девы 28 марта будут наслаждаться временем в одиночестве. Пока все остальные скучают дома, вы точно знаете, чем хотите заняться. Компанию вам может составить любимый человек. Используйте это время, чтобы лучше узнать друг друга и обсудить ваши планы на будущее.

Весы

Весы неожиданно откроют в себе новые способности или поймут, чем хотят заниматься в будущем. Возможно, одно из увлечений перерастет в собственный небольшой бизнес. Также воскресенье можно использовать для того, чтобы заняться спортом – ваше тело будет благодарно.

Скорпион

Настроение Скорпионов весь день будет неважным. Ситуация, происходящая в мире, очень действует на ваше эмоциональное состояние. Постарайтесь отвлечься от плохих новостей и сосредоточиться на позитивном. Посмотрите любимый фильм, расслабьтесь в ванне или побудьте с любимым человеком.

Стрелец

Представители этого знака 28 марта будут избавляться от лишнего. Пришло время разобрать все шкафы и прекратить общение с людьми, которые тянут вас вниз. Тогда уже после выходных вы почувствуйте себя гораздо лучше и будете готовы впустить в свою жизнь что-то новое.

Козерог

Удержать дома Козерогов ничего не сможет. Однако звезды настойчиво напоминают о правилах безопасности и просят не вести себя легкомысленно. От новых знакомств лучше отказаться, как и от походов в бары и ночные клубы. Лучше проведите время с семьей – они нуждаются в вашем внимании.

Водолей

Астрологи рекомендуют Водолеям не выходить из дома 28 марта. Сейчас вам нужно по максимуму беречь себя и заботиться о здоровье. Ешьте больше продуктов, укрепляющих иммунитет, и настройтесь на позитивный лад. От личного общения тоже рекомендуется отказаться – используйте для связи телефон.

Рыбы

Рыбам в воскресенье удастся расслабиться и восстановить свои силы после тяжелой трудовой недели. Однако совсем забыть о работе не получится, скорее всего, ваша помощь потребуется коллегам или начальству. Не берите на себя слишком многое, но и не отказывайте – это может отразиться на вашем карьерном росте.

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