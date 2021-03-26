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Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине

26.03.2021

В 2021 году украинцев вновь ждут множество государственных и религиозных праздников, которые объявлены в стране выходными днями. Редакция STB.UA составила список таких выходных, а также связанных с ними переносов рабочих дней. Больше — читайте в нашем материале.

Праздничные дни 2021 года: 

  • 1 января — Новый год
  • 7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю)
  • 8 марта — Международный женский день
  • 1 мая — День труда 
  • 2 мая — Пасха
  • 9 мая — День Победы
  • 20 июня — Троица 
  • 28 июня — День Конституции Украины
  • 24 августа — День Независимости Украины 
  • 14 октября — День защитника Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)

Выходные дни 2021 года в связи с праздниками: 

  • С 1 по 3 января — Новый год.
  • С 7 по 10 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю); рабочий день с 8 января перенесен на 16 января.
  • С 6 по 8 марта — Международный женский день.
  • С 1 по 4 мая — День труда и Пасха.
  • С 8 по 10 мая — День Победы.
  • С 19 по 21 июня — Троица.
  • С 26 по 28 июня — День Конституции Украины.
  • С 21 по 24 августа — День Независимости Украины; рабочий день с 23 августа перенесен на 28 августа.
  • С 14 по 17 октября — День защитника Украины; рабочий день с 15 октября перенесен на 23 октября.
  • С 25 пo 27 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю).

Таким образом, в 2021 году в Украине будет 250 рабочих дней и 115 официальных нерабочих дней

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