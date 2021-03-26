Когда дети должны сепарироваться от родителей и насколько сильной может быть эта связь? Героиня 32 выпуска 1 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-госслужащая Олеся — в свои 37 лет живет с мамой и полностью зависит от ее мнения. Но нужно ли во взрослом возрасте жить с родителями? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Активная мама Олеся, несмотря на все свои награды и кубки, в 37 лет живет с мамой. Участницам показалось, что это неправильно, ведь Олеся уже давно взрослая, но все равно зависит от мнения мамы. К тому же после одного из разговоров конкурентки предположили, что на развод с бывшим мужем повлияло то, что мама Олеси не давала молодой семье жить самостоятельно.

«По статистике, больше 40% разводов случается из-за того, что родители вмешиваются в жизнь молодой семьи. Когда ваши дети создали свою семью, с ними нужно разговаривать, как с равными. И давать советы только в том случае, если они их сами попросят», — прокомментировал Дмитрий Карпачев.

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Эксперт попытался донести до Олеси, что она слишком зависит от мнения своей мамы. Он посоветовал ей сепарироваться и научиться жить самостоятельно. Возможно, тогда ей удастся быстрее наладить свою личную жизнь.

«Научно доказано: у взрослых, которые живут с родителями, снижены сексуальная активность и способность самостоятельно решать свои проблемы. Чем дольше взрослые люди живут с мамой, тем сложнее им устроить свою личную жизнь и создать свою собственную семью».

Однако Олеся в этом проблемы не увидела и считает, что проживание с мамой никак не влияет на ее самореализацию и личную жизнь.

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