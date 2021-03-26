Гороскоп на 27 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит посвятить день семье, а кто может спокойно отправляться в путешествие? Читайте гороскоп на 27 марта от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений. Вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели.

Телец

Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Близнецы

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятное время для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне негативно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Рак

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Лев

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Дева

Энергетически мощный день. Следует быть осторожным при выполнении любого дела. Внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.

Весы

Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей. Льющаяся вода, баня во сне – к измене близкого человека или к болезни.

Скорпион

Наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Займитесь укреплением здоровья.

Стрелец

День благоприятен для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен помогут решить важные вопросы с деловыми партнерами. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом обещает быть успешным.

Козерог

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать музыку. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу. Драка, ссора во сне – к благополучию.

Водолей

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Водолеев творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

Рыбы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.

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