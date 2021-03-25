«Как выйти замуж»: женские стратегии и конкуренция

Сегодня на телеканале СТБ состоится показ 3 выпуска ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущий вместе с экспертами и участницами 11 сезона реалити «Холостяк» поговорят о женской конкуренции и стратегиях поведения. Не пропустите!

11 сезон проекта «Холостяк» в разгаре! И между девушками разгорелась нешуточная конкуренция… Чтобы завоевать сердце Холостяка, они готовы на многое. И у каждой участницы индивидуальная стратегия на проекте.

«Женский коллектив у одних ассоциируется с цветником, у других – с серпентарием. К чему ближе участницы проекта “Холостяк” – разберем сегодня», – отмечает Григорий Решетник.

Какие методы в отношениях на самом деле хороши, а каких поступков стоит избегать? Об этом в студии ток-шоу «Как выйти замуж» Григорий Решетник поговорит с экспертами и участницами реалити.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, актер Дмитрий Ступка и его супруга – телеведущая Полина Логунова.

Обсудить тему и непосредственно минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Алиса, Лола, Таня, Лиза, Вика, Оля.

Также гостем студии станет самый противоречивый участник реалити «Холостячка» Андрей Рыбак.

Смотрите 3 выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня, 25 марта, на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram