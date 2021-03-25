Гороскоп на 26 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит проявить бдительность в финансовых делах, а кто должен уделить внимание семье? Читайте гороскоп на 26 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

День связан с приключениями, провокациями или испытаниями. Самолюбие, обидчивость, пренебрежение мнением окружающих могут привести к разрыву отношений с близким человеком. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Обратите внимание на свое здоровье.

Телец

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и самочувствие улучшаются. Не исключены новое знакомство или романтическая встреча с любимым человеком. Женщин-Тельцов ждет сюрприз или приятное известие. Мужчинам-Тельцам вместо приятного времяпрепровождения светит необходимость исполнения обременительных обязанностей.

Близнецы

Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений и наиболее полного раскрытия вашей личности. Не исключено, что вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных диспутах, спорах. Отношения с вашими домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением.

Рак

Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, умение находить верное решение. Импульсивное действие, резкое высказывание или неожиданная новость могут помешать добиться успеха в сердечных делах. Вероятны проблемы с имуществом.

Лев

Круговорот событий захватит вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребует немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Дева

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Вероятно, проблемы близких родственников или детей потребуют от вас внимания, личного участия или непредвиденных трат.

Весы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Весов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Весы могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Скорпион

Напряженный день, который пройдет под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или оформлением документов.

Стрелец

День пройдет под знаком преобразования космической энергии. Звезды советуют избегать коллективной работы, ни в коем случае не принимать никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии.

Козерог

В пятницу вы сможете с невероятной легкостью добиться того, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что вы получите финансовую поддержку от родителей, друзей или партнеров. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело.

Водолей

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел в будущем. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Рыбы

Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищи животного происхождения. Следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

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