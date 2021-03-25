Насколько безопасно рожать дома? Может ли это причинить вред ребенку ? Так, героиня 29 выпуска 1 сезона психологического реалити «Супермама» — космическая мама Оксана — всех своих троих детей рожала дома. Но насколько это безопасно? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Космическая мама Оксана во время участия в проекте рассказала конкуренткам о том, что всех своих троих сыновей рожала дома с мужем. Женщина поведала, что на протяжении суток ее новорожденные дети были рядом с плацентой и пуповиной, которую она не перерезала целых 24 часа. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии обратил внимание на то, что такой выбор — небезопасен.

«Каждые роды — непредсказуемые. И иногда 5 минут могут стать решающими для жизни и здоровья как мамы, так и ребенка. Роды дома несут смертельные риски».

Дмитрий Карпачев акцентировал внимание на том, что если будущая мама все же решилась на такой шаг, то обязательно рядом должна быть больница, а во время родов должен присутствовать квалифицированный медицинский сотрудник.

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Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:00 в проекте «Супермама».

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