Церковные праздники в апреле 2021: календарь православных праздников по дням
24.03.2021
В апреле 2021 года много церковных праздников. И для того, чтобы вы не запутались, когда поминальные субботы, когда стоит придерживаться строгого поста, когда Чистый четверг, мы собрали все праздники в один календарь.
- 1 апреля – иконы Божией Матери «Умиление»; мучиницы Дарьи; прaведной Софии, княгини Слуцкой.
- 2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.
- 3 апреля – родительская суббота, поминовение усопших.
- 5 апреля – преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo.
- 6 апреля – предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы.
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 9 апреля – мученицы Матроны Солунской.
- 10 апреля – родительская суббота, поминовение усопших.
- 11 апреля – святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского.
- 12 апреля – пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.
- 13 апреля – святителя Ионы, митpополита Киевского.
- 15 апреля – преподобного Тита чудотворца.
- 16 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена.
- 17 апреля – иконы Божией Матери «Геронтисса».
- 19 апреля – святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян.
- 20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери.
- 21 апреля – апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.
- 22 апреля – мученика Евпсихия.
- 23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x.
- 24 апреля – священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского.
- 25 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье.
- 25 апреля – преподобного Василия исповедника, епископа.
- С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году.
- 26 апреля – Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского.
- 27 апреля – Великий вторник; Виленской иконы Божиeй Матери.
- 28 апреля – Великая среда; апостолов Аристарха, Пудa и Трофима.
- 29 апреля – Великий четверг (Чистый четверг); Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
- 30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница); преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.
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