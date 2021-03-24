Как правильно хвалить ребенка? Нужно ли восхищаться каждой мелочью? Так, героиня 31 выпуска 1 сезона психологического реалити «Супермама» — одаренная мама Вика — воспитывает 6-летнюю дочь. Женщина просто обожает малышку Злату и хвалит ее по поводу и без. Но так ли это хорошо? Не причинит ли вреда в будущем? Как правильно хвалить ребенка? Об этом рассказала эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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В гостях у одаренной мамы Вики участницам показалось, что женщина слишком сильно хвалит свою дочь, приукрашивая ее умения. Это, по их мнению, не совсем правильно, ведь у девочки может развиться в будущем завышенная самооценка. Но что же по этому поводу думает эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

«Если мама будет сильно перехваливать своего ребенка, то в будущем он будет ждать за каждый свой шаг похвалу. Его ждет разочарование, ведь другие люди будут оценивать объективно»

Дмитрий Карпачев обращает внимание родителей на то, что детей, конечно же, нужно хвалить. И чем больше, тем лучше. Но похвала должна базироваться на реальных достижениях. Ограничивать ребенка от объективной реальности очень вредно. Ведь так он рискует получить сильный стресс, когда пойдет во взрослую жизнь.

Больше советов по воспитанию детей — с понедельника по четверг в 18:00 в проекте «Супермама».

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