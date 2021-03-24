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Иракли Макацария отмечает день рождения

24.03.2021

Сегодня, 24 марта, тренер проекта «Зважені та щасливі»-9, а также главный герой 6 сезона романтического реалити «Холостяк»Иракли Макацария — отмечает день рождения. Редакция STB.UA поздравляет с праздником и желает творческих успехов и достижения новых карьерных высот.

Завидный мужчина и любимец всех украинских девушек сегодня празднует свои 36 лет! За последний годы мужчине удалось покорить новые карьерные высоты: стать тренером самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі», привести свою команду к победе, заняться благотворительностью и развить ювелирное дело!

Редакция STB.UA поздравляет Иракли с днем рождения и желает новых успехов в грядущем году!    

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