Большинство из нас ждет весну не только для того, чтобы наслаждаться долгими романтическими прогулками со второй половинкой. А многие пребывают в ожидании этой поры еще и потому, что Netflix анонсировал громкие премьеры преинтереснейших фильмов и сериалов. Не знаете, каких? Читайте наш материал. Там вы найдете самые ожидаемые новинки, которые можно будет посмотреть уже этой весной.

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«Тень и кость»

Дата выхода: апрель

Один из самых ожидаемых сериалов, который основан на одноименных фэнтези-романах Ли Бардуго. По сюжету мир разделила тьма, где обитают плотоядные чудовища. И только одна девушка, которая случайным образом обнаруживает в себе необычную силу, способна восстановить равновесие. В одной из главных ролей звезда фильмов «Хроники Нарнии» — Бен Барнс.

«Женщина в окне»

Дата выхода: май

Остросюжетный фильм, способный пощекотать нервы даже самому заядлому любителю триллеров. В центре сюжета история Эми Адамс, которая стала случайным свидетелем жестокого преступления. И все бы ничего, но ей теперь также угрожает смертельная опасность. Сумеет ли Эми преодолеть собственные страхи, чтобы спасти себя?

«Диана: Новый мюзикл»

Дата выхода: май

Изначально это произведение планировали показать на Бродвее, но из-за пандемии и локдауна театральную премьеру отменили. В итоге спектакль сыграют в пустом театре Longacre Theatre в Лондоне, запишут и будут транслировать на Netflix, начиная с 25 мая 2021 года. О чем он? Не сложно догадаться, что это история о скандальном разводе принцессы Дианы и принца Чарльза. Роль Дианы исполнит британская театральная актриса Джина де Ваал, Чарльза ― Роу Хартрампф, а вот двукратная лауреат премии «Тони» Джуди Кэй сыграет королеву Елизавету.

«Эдем»

Дата выхода: весна

Это красочное аниме, действия которого разворачиваются в городе будущего — Эдеме, населенном роботами без хозяев. Но однажды двое механических фермеров абсолютно случайно пробуждают маленькую девочку, которая провела в стазисе долгие годы. В существование людей уже давно никто не верил, они канули в лету. Но так было раньше… Продюсер и сценарист — Джастин Лич, ранее работавший над визуальными эффектами анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов».

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