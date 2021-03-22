Великобритания представила своего конкурсанта на Евровидение-2021. Им стал артист, который ранее был номинантом Грэмми – Джеймс Ньюман! Поскольку государство входит в пятерку стран-учредителей, конкурсант представит трек «Embers» в финале Евровидения-2021.

Для Евровидения-2021 британская общественная телекомпания BBC выбрала автора песен Джеймса Ньюмана. В финале он исполнит композицию «Embers».

После написания хитов для других артистов Джеймс готов взять Европу штурмом как сольный артист. Джеймс любит простоту песни «Embers» и чувствует, что она сразу заводит слушателя.

Известно, что Джеймс был вокалистом многих успешных песен — его самый большой хит пришелся на 2018 год, когда он сотрудничал с известным голландским ди-джеем Армином Ван Бюреном. Их песня «Therapy» стала хитом в Европе и заняла 4 место в топ-40 Нидерландов.

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