Гороскоп на 22 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит проявить осторожность в финансовых операциях, а кто должен обратить внимание на детей? Читайте гороскоп на 22 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сложный день. Вам лучше не проводить важных переговоров, вы их точно завалите. Отложите их до лучших времен.

Телец

Вы очень сильно поддаетесь влиянию посторонних. Не стоит верить каждому их слову. И, тем более, принимать все близко к сердцу. Больше веры в свои силы. Все получится.

Близнецы

Прекратите тратить деньги так, будто бы у вас их очень много. Откажитесь от ненужных покупок и продолжайте копить на свою мечту. Не отказывайтесь от нее. Вы почти у цели.

Рак

Благоприятный день для общения с друзьями и занятия спортом или любимым хобби. Вам нужно отдохнуть. Хватит пахать как лошадь.

Лев

Прекрасный день, чтобы проявить всю свою страсть. Противоположный пол будет мечтать лишь о вас. Вы — мастер флирта. Только не перестарайтесь.

Дева

Обратите внимание на свое здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. В случае ухудшения самочувствия не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

Больше по теме: унный календарь на март 2021: удачные дни для любых начинаний

Весы

Родственники могут обратиться к вам за помощью. Не отказывайте. Сделайте все, что сможете. Вы можете спасти чью-то жизнь. Это же прекрасно!

Скорпион

На вашем пороге может появиться человек из прошлого. Нахлынут теплые воспоминания. Только не теряйте голову.

Стрелец

Есть вероятность того, что вам предстоит отказаться от отпуска или давно запланированного путешествия. Не расстраивайтесь. Все, что происходит, к лучшему.

Козерог

Сложный день, который пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Переговоры с партнерами будут затруднены. А вот в отношениях с любимым человеком вполне возможно достичь компромисса.

Водолей

Вам стоит обратить внимание на поведение своих детей. Вы немного упустили их воспитание. Исправьте ситуацию, иначе они могут попасть в неприятности.

Рыбы

День благоприятный для финансовых сделок. Все дела так или иначе будут связаны с деньгами: придется отдавать и снова брать в долг. Если будете правильно тратить деньги, скоро все закончится в вашу пользу.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.