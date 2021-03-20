Гороскоп на 21 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит ждать перемен в личной жизни, а кто может сменить работу? Читайте гороскоп на 21 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Вы полны сил и готовы ими поделиться с окружающими. Только не перестарайтесь. Не стоит помогать людям, если они этого не просят.

Телец

Вам лучше не думать о работе. Звезды советуют день полностью посвятить своей семье. Проведите время на свежем воздухе с родными.

Близнецы

В первой половине дня не стоит начинать новые дела. Лучше завершите старые. А вот ближе к вечеру можно и отдохнуть. С друзьями или в кругу семьи.

Рак

Раки могут почувствовать некую слабость и упадок сил. Постарайтесь побольше отдыхать и не перенапрягать себя работой.

Лев

Вы будете мечтать о романтике. Однако не стоит ждать ее проявлений от второй половинки. Возьмите инициативу в свои руки.

Дева

Вы очень много времени уделяете работе. Скорее всего, вас ждет повышение. Однако, если этого вдруг не случиться, не стоит расстраиваться. Просто время еще не пришло.

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Весы

Вы полностью поглощены своей семьей. Вам хочется порадовать близких небольшими сюрпризами. Так не отказывайте себе в удовольствии. Поверьте, благодарность не заставит себя ждать.

Скорпион

Прекрасный день. Возможно улучшение вашего финансового положения. Ждите премию или неожиданное наследство. Потратьте деньги с умом. Не транжирьте их.

Стрелец

Прекрасный день для налаживания деловых контактов. Готовьтесь к перспективному и многообещающему сотрудничеству.

Козерог

Замечательный день, который принесет Козерогам новые перспективные знакомства. Скорее всего вы встретите человека, с которым будете готовы провести всю свою жизнь.

Водолей

Водолеям стоит осторожно относиться к деньгам. Вы слишком много тратите. Откажитесь от незапланированных покупок.

Рыбы

Вас ждет много сюрпризов. Скорее всего поступит интересное предложение по сотрудничеству или смене работы.

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