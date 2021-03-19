Участница реалити-шоу «Наречена для тата» Татьяна Шпилька cпециально для STB.UA рассказала, какой уход должен быть за новорожденным малышом и какие лайфхаки стоит знать. Подробнее – в материале.

Удобная одежда – бодики

Самая удобная одежда для новорожденного – боди. Он отлично сможет зафиксировать памперс.

Смена подгузника – чистый под грязный

Когда меняете подгузник, обязательно кладите чистый под грязный. В использованный памперс вы можете сложить салфетки, которыми вытирали ребеночка. Это сэкономит время мамочкам.

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Упражнение «велосипед»

Если у ребенка газики, сделайте упражнение «велосипед». Именно так малышу будет легче перенести мучительные колики. Для того, чтобы сделать упражнение, нужно всего лишь подтянуть ноги к животику. К тому же «велосипед» укрепит мышцы ног, коленей, тазобедренных суставов, мышцы пресса и улучшит гибкость.

Кормление малыша

Кормите новорожденного по требованию, если вы на ГВ. Потребление пищи необходимо для того, чтобы получить энергию. Тем более в первые месяцы он часто просится к груди не только из-за еды, но и ради успокоения, чувства безопасности. Во время кормления немножко дергайте за щечки, чтобы не засыпал сразу.

Используйте «белый шум»

Малыш должен привыкать к посторонним звукам. Поэтому используйте «белый шум». Вы не сможете сохранить идеальную тишину для сна ребенка. Именно «белый шум» поможет приучить ребенка к посторонним звукам.

Запечатлите моменты

Дети так быстро растут, фото позволяют навсегда оставить с нами некоторые моменты. Через несколько месяцев вы уже забудете, как выглядел ребенок, к примеру, в месяц. Запечатлите все моменты – как у малыша резался первый зуб, как он первый раз засмеялся, как он первый раз пополз.

Нужно ли гладить вещи малыша?

Это не настолько важно, как все думают. Если смотреть со стороны гигиены, то это бессмысленно, это больше для эстетичного вида. Единственное, важно стирать детскую одежду отдельно от взрослой, специальными средствами для вещей малыша.

Как помочь с коликами?

Во время плача из-за колик положите ребенка горизонтально животиком себе на ладони. Так малыш быстрее успокоится. После кормления положите ребенка животиком себе на плечо и легонько постучите по спинке, так быстрее выйдет лишний воздух. Приложите к животику теплую пеленку. Перед кормлением выкладывайте ребенка минут на 5 на животик.

Приобретите фитбол

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Фитбол поможет вам во время беременности. Потом на нем неплохо получается укачивать ребенка. Также можно выкладывать ребенка животиком на мяч и делать упражнения.

Приобретите мультиварку

Если у вас спокойный ребенок, то можно обойтись и без нее. «Но если ребенок неспокойный, как у нас, то единственный шанс успеть что-нибудь приготовить – это мультиварка. Очень выручает», – советует молодая мама.

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