Важен ли контроль в воспитании? Каждая мама хочет, чтобы у нее выросли послушные и успешные дети, но в какой момент нужно остановиться и позволить им самостоятельно принимать решения? Так, участница 39-го выпуска психологического реалити «Супермама» мама-экстрасенс Дали воспитывает своих детей в строгости. Она не позволяет им активно проводить время дома и приглашать к себе гостей. Но правильно ли это? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Дали живет в роскошном доме, где каждая деталь интерьера стоит огромных денег. Чтобы ее дети не сломали или не испачкали дорогие вещи, она не разрешает им активные игры в доме. Под запретом также игры со слаймом и рисование. Однако, по мнению ведущего проекта Дмитрия Карпачева, такой подход не совсем правильный.

«Нет ничего плохого в том, что Дали любит роскошь. Плохо, что она не разрешает своим детям активные игры: рисование, лепка, игры на музыкальных инструментах. Это то, что развивает ребенка. К тому же детям просто необходимо активно двигаться минимум час в день. Это важно не только для физического развития, но и для развития мозга и нервной системы», — отметил эксперт по вопросам детской возрастной психологии.

Дали всячески пытается контролировать своих детей. В ее доме в каждой комнате есть камеры, с помощью которых мама-экстрасенс всегда может проверить, чем заняты ее малыши. Однако чрезмерный контроль, по мнению Дмитрия Карпачева, может пагубно влиять на правильное развитие ребенка.

«У детей должно быть собственное пространство, в котором они будут чувствовать себя спокойно и защищенно. Это важно для формирования здоровой личности и сильной нервной системы», — резюмировал ведущий проекта.

Также Дмитрий Карпачев отметил, что Дали не позволяет своим детям самостоятельно принимать решения. Так, мама-экстрасенс сама решила, что в будущем ее 8-летний сын должен стать пластическим хирургом. По мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, это неправильно. Ведь с 7 до 11 лет ребенок только начинает интересоваться профессиями. И задача родителей ― помочь ему разобраться в них, а не навязывать свое мнение. Если же пренебрегать этим правилом, в будущем ребенок может разочароваться в выбранной для него профессии и в своей жизни в целом. А отношения с родителями станут натянутыми, сложными и дистанцированными.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачов посоветовал Дали давать своим детям больше свободы и самостоятельности.

«Дети Людмилы не проживают активное полноценное детство. Они не наслаждаются жизнью, а просто как бы существуют в музее. Если мама хочет, чтобы ее дети выросли активными, самостоятельными и веселыми, она обязательно должна дать им больше свободы».

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