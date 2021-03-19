Гороскоп на 20 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно проявить сострадание, а кто может позволить себе побыть слабым? Читайте гороскоп на 20 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

День тишины и медитации. Вам стоит отказаться от чрезмерной критики окружающих. К сожалению, вы тоже не идеальны. Так что смиритесь с несовершенством остальных.

Телец

Близкие люди будут вас откровенно раздражать. Попытайтесь сдерживать свои эмоции, иначе скандала не избежать. Лучше займитесь уборкой в доме. Это вас отвлечет.

Близнецы

Вы можете почувствовать легкую слабость. Постарайтесь не перетруждаться на работе и побольше отдыхать. Здоровый сон поможет восстановить силы.

Рак

Вам опять захотелось немного расслабиться и отправиться в небольшое путешествие. Постарайтесь воплотить свои идеи в реальность. Однако помните о мерах безопасности и соблюдайте все правила карантина.

Лев

Вас гложут небольшие сомнения. Вы потерялись и не знаете, чем хотите заниматься. Не спешите с принятием решения. Возьмите паузу и хорошенько поразмыслите над этим вопросом.

Дева

Иногда ваша проблема состоит в том, что вы всем пытаетесь доказать свою правоту. Зачем? Поймите, это не всегда целесообразно. Просто двигайтесь в нужном для вас направлении. А если вас кто-то третирует или обесценивает, не обращайте внимания!

Больше по теме: График магнитных бурь на март 2021 года от экстрасенсов СТБ

Весы

Вам всецело стоит посвятить день работе. Есть дела, которые требуют незамедлительного решения. Не откладывайте их в долгий ящик. Иначе потом не оберетесь проблем.

Скорпион

Прекрасный день, чтобы заняться спортом или изменить питание. И для этого не обязательно идти в спортзал или записываться на консультацию к диетологу. Займитесь самообразованием.

Стрелец

Отличный день для реализации задуманного. Вы просто покорите начальство своими идеями. Однако в любовных отношениях могут возникнуть мелкие неурядицы. Звезды советуют не зацикливаться на них. Все наладится очень быстро.

Козерог

Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Не стоит расстраиваться из-за того, что сказала тетя Клава. Перестаньте заниматься самоедством . Тогда ваша жизнь заметно улучшится.

Водолей

День покаяния и исправления собственных ошибок. Помните, нет ничего страшного в том, чтобы признать свою неправоту и попросить прощения.

Рыбы

День самобичевания официально открыт. Если вам так хочется пострадать, разрешите себе это. Главное, не оставаться долго в таком состоянии.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.