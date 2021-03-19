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Питание в Великий пост: основные ошибки

19.03.2021

Великий пост в 2021 году начался 15 марта и продолжится до 1 мая включительно. В течение  этих дней следует воздерживаться от животной пищи. При этом для нормального функционирования организма важно соблюдать принципы сбалансированного питания и следовать правилам и рекомендациям. Подробнее – в материале. великий пост 2019

Диетологи назвали 5 ошибок, которые не стоит допускать во время питания в пост.

Ошибка № 1. Дисбаланс в рационе

Сбалансированное питание позволяет нам получать все необходимые питательные вещества – белки и углеводы, полезные жиры и клетчатку, витамины и минералы. Но во время поста отказ от одних продуктов и увеличение употребления других может привести к нарушению рациона, что скажется на здоровье. Поэтому очень важно обеспечить сбалансированное питание – суточная норма калорийности: 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы.

Ошибка № 2. Недостаток белка

Сложнее всего в период поста обеспечить организм белком, который должен составлять 30% от дневного рациона. Дефицит белка серьезно сказывается на состоянии организма, ослабляет мышечные и костные ткани и снижает иммунитет. Важно во время поста, при исключении мяса из меню, увеличить потребление растительных продуктов с высоким содержанием белка.

Вам в помощь бобовые культуры. Например, соя – способна заменить мясо и рыбу, так как содержит полный набор необходимых аминокислот. Но употреблять только соевые продукты вы не сможете, поэтому рацион следует разнообразить арахисом, горохом, чечевицей, фасолью, а также различными крупами.

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Ошибка №3. Исключение жиров

На время поста запрещено употреблять животные жиры. Но не думайте, что полное отсутствие жиров в рационе поспособствует быстрому и легкому похудению! Жиры являются необходимым источником энергии, а их недостаток может серьезно повлиять на обмен веществ.

Меню во время поста должно включать в себя определенное количество продуктов, богатых жирными кислотами омега-3 и омега-6. Их достаточно в растительном масле: кедровом и льняном, а также в орехах, семенах и авокадо.

Ошибка №4. Увеличенное потребление простых углеводов

Во время поста, отказываясь от белков и жиров, мы увеличиваем потребление углеводов. А избыток углеводов может повлиять на метаболизм и прибавить парочку килограммов. Чтобы обеспечить сбалансированное питание, простые углеводы замените на сложные, содержащие клетчатку. Клетчатка содержится в овощах, сухофруктах, цельнозерновом хлебе и отрубях, она способствует улучшению обмена веществ и правильной работе желудочно-кишечного тракта.9w6FH8gNDEA

Ошибка № 5. Отсутствие витаминов

Даже при идеально сбалансированном питании во время поста нужно употреблять достаточное количество витаминов и минералов, которые просто необходимы в весенний период вашему организму. Чтобы не навредить здоровью, каждый прием пищи, в идеале 5 раз в день, должен содержать овощи и фрукты. В день следует съедать не менее 500 граммов ягод и фруктов: свежие, замороженные, варенье или джем, не имеет значения.

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