Молодые украинки могут выиграть стипендию на обучение
Организаторы конкурса эссе об украинских ученых продолжили прием работ до 21 марта включительно. Главный приз ― стипендия на обучение.
Чтобы приобщиться к миру науки смогло как можно больше девушек, прием конкурсных эссе в рамках образовательного арт-проекта «Наука ― это она» продлен еще на неделю.
Главными партнерами конкурса выступают ООН Женщины в Украине и Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ). Проект «Наука ― это она» является частью глобальной инициативы ООН «Поколение равенства», цель которой ― популяризация научных и технических специальностей среди молодых женщин и девушек, а также достижение гендерного паритета во всех направлениях человеческой деятельности.
Стать участницей конкурса эссе может каждая девушка в возрасте от 14 до 21 года. Для этого она должна отправить эссе об одной из 12 женщин-ученых, предложенных организатором ― благотворительным образовательным проектом STEM is FEM. Количество работ от одной конкурсантки неограничено: она может прислать хоть и 12 эссе о разных женщинах-ученых и увеличить свой шанс на победу.
Каждое эссе должно соответствовать следующим требованиям:
- Полная уникальность ― работа должна быть новой и нигде ранее не публиковаться.
- Должно содержать только правдивые факты о выбранной героине.
- В произведении нужно описать научные достижения выбранной фигуры, их влияние на судьбу человечества и впечатление, которое героиня произвела на автора лично.
- Язык произведения должен быть украинским, объем ― до 500 слов.
Победительница получит главный приз конкурса ― стипендию, которую потратит по своему усмотрению, но обязательно на учебу. Спонсоры конкурса предоставят 4000 долларов, а остальную сумму соберут на благотворительном аукционе.
Еще одиннадцать лауреаток получат другие ценные призы от спонсоров и партнеров проекта.
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