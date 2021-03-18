Молодые украинки могут выиграть стипендию на обучение

Организаторы конкурса эссе об украинских ученых продолжили прием работ до 21 марта включительно. Главный приз ― стипендия на обучение.

Чтобы приобщиться к миру науки смогло как можно больше девушек, прием конкурсных эссе в рамках образовательного арт-проекта «Наука ― это она» продлен еще на неделю.

Главными партнерами конкурса выступают ООН Женщины в Украине и Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ). Проект «Наука ― это она» является частью глобальной инициативы ООН «Поколение равенства», цель которой ― популяризация научных и технических специальностей среди молодых женщин и девушек, а также достижение гендерного паритета во всех направлениях человеческой деятельности.

Стать участницей конкурса эссе может каждая девушка в возрасте от 14 до 21 года. Для этого она должна отправить эссе об одной из 12 женщин-ученых, предложенных организатором ― благотворительным образовательным проектом STEM is FEM. Количество работ от одной конкурсантки неограничено: она может прислать хоть и 12 эссе о разных женщинах-ученых и увеличить свой шанс на победу.

Каждое эссе должно соответствовать следующим требованиям:

Полная уникальность ― работа должна быть новой и нигде ранее не публиковаться.

Должно содержать только правдивые факты о выбранной героине.

В произведении нужно описать научные достижения выбранной фигуры, их влияние на судьбу человечества и впечатление, которое героиня произвела на автора лично.

Язык произведения должен быть украинским, объем ― до 500 слов.

Победительница получит главный приз конкурса ― стипендию, которую потратит по своему усмотрению, но обязательно на учебу. Спонсоры конкурса предоставят 4000 долларов, а остальную сумму соберут на благотворительном аукционе.

Еще одиннадцать лауреаток получат другие ценные призы от спонсоров и партнеров проекта.

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