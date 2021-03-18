Что самое важное для девушек с наступлением весны? Конечно же, обновить свой гардероб и прикупить несколько пар новой обуви! Но что в тренде в весеннем сезоне 2021? Ответ найдете в нашем материале.

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Сабо

В весеннем сезоне 2021 в моду возвращаются сабо. И если в прошлом такую обувь изготавливали из дерева и носили только бедные девушки, то сегодня подобные модели можно встретить в арсенале у любой уважающей себя модницы.

Обувь с миниатюрным каблуком

Kitten heels, или небольшой каблучок — это идеальный вариант, если вы хотите выглядеть модно, но при этом заботитесь о своем здоровье. Ведь не все могут выбегать целый день на 10-сантиметровой шпильке. В весеннем сезоне 2021 актуальны каблук-рюмочка, мини-шпилька, квадратный каблук. Такие модели идеально сочетаются с укороченными джинсами, шортами, юбками-миди и кюлотами.

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Туфли на плоском ходу

В продолжение тренда здоровья весной 2021 очень актуальны модели туфель без каблука. Это суперпрактичный выбор для тех, кто целый день проводит на ногах. Для модного образа надевайте такие туфли с одеждой в повседневном или стиле smart casual.

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Балетки

Еще несколько сезонов назад о балетках никто и слышать не хотел. Однако весной 2021 года эта обувь опять взлетела до высот и завоевала сердца практически всех представительниц прекрасной половины человечества.

Обувь с квадратным носком

Обувь с квадратным носком все так же не сдает своих позиций и остается на пике популярности. В весеннем сезоне 2021 выбирайте модели с узким квадратным носком, а также модели с акцентом на большом пальце. Такие туфли лучше всего сочетать с одеждой в стиле 90-х. Благо, она как раз в моде.

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Плетеная обувь

2021-й можно по праву назвать годом экологичности. Все больше дизайнеров отдают предпочтение плетеной обуви. Сочетайте такие модели с простыми макси-платьями. Только не перестарайтесь с аксессуарами. Помните: в одном образе не более двух элементов. Например, туфли и шляпка. Или туфли и сумочка.

Туфли с ремешками на щиколотке

Туфли с ремешками на щиколотке или выше смотрятся просто шикарно. И тут уж совсем не важна высота каблука или материал, из которого они выполнены. Такая обувь, как классические лодочки, всегда в тренде. Сочетайте подобные модели с укороченными джинсами или брюками, юбками-миди и платьями.

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Обувь с цветочным декором

Что касается декора и цвета, то весной 2021 года на пике популярности различные модели обуви с цветочным принтом. Еще бы! Что, как не цветы, ассоциируется у нас с весной?! Однако в весеннем сезоне актуальны не только цветочные принты, но и целые аппликации.

Туфли с декором

Кроме цветочных аппликаций весной 2021 в тренде обувь, декорированная цепями, камнями, лентами, шнурками и даже жемчужинами! Актуальны модели, в которых такой нежный декор сочетается с грубой подошвой или устойчивым каблуком.

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