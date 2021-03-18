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Маникюр на весну 2021: тренды

18.03.2021

Весна уже в разгаре, и многие девушки уже решаются на новую стрижку и цвет волос, а кто-то подыскивает интересный дизайн ногтей на весну 2021. А чтобы упростить вам задачу, редакция сайта STB.UA решила сделать это за вас. Читайте в нашем материале самые актуальные новинки весеннего маникюра 2021. И пусть это время года будет самым лучшим в вашей жизни! Приятного просмотра. 

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маникюр 2021

Цветочные мотивы

Что у всех ассоциируется с весной? Ну, конечно же, это цветы! И весенний сезон 2021 для нейл-арта не стал исключением. На пике популярности цветы во всех проявлениях. Вариантов здесь может быть очень много: один цветочный ноготок, два, три или даже пять, но только на одной руке. Одним словом, фантазии есть где разгуляться. 

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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Анималистика

Ну, а если вам не по душе нежная флора, всегда можно обратиться к фауне. Правда, здесь стоит быть осторожными, чтобы не переборщить. Но вот если сделать небольшой акцент, то маникюр получится очень даже ничего.

маникюр 2021

маникюр 2021

Абстракция

Тем же представительницам прекрасной половины человечества, которым больше нравится искусство, предлагаем попробовать абстракцию. Незатейливые рисунки будут кстати как для серьезных дам, так и для юных школьниц.

маникюр 2021

маникюр 2021

Геометрия

Геометрические рисунки также продолжают завоевывать сердца многих модниц. В весеннем сезоне 2021 можно немного поиграть и с цветом, и с формой. Главное, чтобы ногти не выглядели слишком пестро. 

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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Нюдовые оттенки

Ногти нюдовых оттенков не теряют своей актуальности. Вот только в сезоне весна-2021 однотонный цвет можно и нужно разбавлять цветами, абстрактными рисунками и прочими девичьими шалостями, которые смогут подчеркнуть характер их обладательницы.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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Омбре

Уже который сезон маникюр в стиле омбре не сдает позиций. Вот только весной 2021 года стоит отдать предпочтение светлым оттенкам лака. Такой маникюр придаст представительницам прекрасной половины человечества чрезвычайной легкости и романтичности. 

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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Пастельные оттенки

Пастельные оттенки также нашли отклик в сердцах многих модниц в весеннем сезоне 2021. Выбирая цвет лака, отдавайте предпочтение разбеленным мелковым оттенкам. А если вам хочется яркости, то можно пошалить и накрасить каждый ноготь другим лаком. 

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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Французский маникюр

Ну, и конечно же, ни один сезон не обходится без вечной классики — французского маникюра! Только если вам хочется чего-то новенького, поэкспериментируйте с цветом или дополните френч рисунками. И тут уж неважно, что вы выберете. Французский маникюр актуален и прекрасен во всех своих проявлениях!

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

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