Лунный календарь на март 2021: удачные дни для любых начинаний
18.03.2021
Любые начинания — это ответственный этап, который хочется пройти легко и без неприятностей. Чтобы себя застраховать, обратитесь з помощью к лунному календарю. Он подскажет, какие удачные дни для любых свершений в марте 2021 года. Больше — в материале.
Март 2021 года будет богат на успешные дни. Множество положительной энергии сможет подтолкнуть вас на работу и хороший результат. Вы также можете быть уверены, что в определенные дни все сложится наилучшим образом.
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Удачные дни в марте 2021 года:
3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 и 31 число.
Неблагоприятные дни в марте 2021 года:
1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 и 29 число.
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