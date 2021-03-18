«Как выйти замуж»: можно ли простить измену в отношениях?

Сегодня, 18 марта, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником. Ведущий вместе с экспертами и участницами 11 сезона реалити «Холостяк» обсудят тему мужских и женских измен. Не пропустите в 19:00 2 выпуск программы «Как выйти замуж».

На Первой вечеринке Холостяк не отправил домой ни одну из девушек. Вместо этого разделил их на два дома. Обитательницы каждого из домов не догадываются о существовании другого. Поэтому речь в выпуске также зайдет о том, насколько приемлема жизнь мужчины на два дома.

Разобраться в теме помогут эксперты: физиогномист, кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, певица и телеведущая Оля Цибульская.

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Обсудить тему и непосредственно минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Даша, Алиса, Валя, Алла, Вика и Аня.

«Зачем влюбленные изменяют друг другу? Почему мужчины разрешают себе жить на две семьи? Об этом и о многом другом поговорим сегодня в программе», – рассказывает Григорий Решетник.

Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж» каждый четверг в 19:00 на СТБ!

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