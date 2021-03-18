Гороскоп на 19 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно больше верить в свои силы, а кто сможет попросить помощи у близких? Читайте гороскоп на 19 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

С самого утра вы почувствуете, что у вас растут крылья. То ли новые отношения вас так радуют, то ли буйство крутых идей. Звезды советуют сохранить это чувство как можно дольше.

Телец

Остерегайтесь ненужных разговоров и сплетен. Вас могут втянуть в скандал. Не давайте советов и не лезьте в чужие отношения. Иначе сделаете себе хуже.

Близнецы

Вы почувствуете себя суперменом, который спасает страждущих. Только не говорите, что вам не нравится помогать. Тем более, когда благодарность не заставит себя долго ждать.

Рак

Посвятите день решению насущных вопросов. Не распыляйтесь на мелкие неурядицы. Есть более важные и глобальные проблемы. Решите их. Только тогда вы сможете вздохнуть спокойно.

Лев

Прекрасный день, чтобы взяться за сложные дела, на которые вы раньше и смотреть боялись. Не волнуйтесь. Попросите совета, если нужно. Верьте, у вас все получится.

Дева

В решении сложных проблем старайтесь рассчитывать только на свои силы. Не просите помощи. Даже если окружающие и захотят помочь, у них не получится. Вас

это только будет тормозить.

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Весы

Прекрасный день, который лучше всего провести в кругу старых друзей. Душевный разговор и поддержка способны зарядить вас энергией на долгое время.

Скорпион

Вашим днем полностью будет руководить госпожа Удача. И, поверьте, вас ждет много приятных сюрпризов.

Стрелец

Не стоит слишком близко к сердцу принимать критику окружающих. Особенно, если это незнакомые люди. Идите своей дорогой и не слушайте никого.

Козерог

Вы полны энергии и решительности. В порыве страсти главное не растерять веру в себя. В трудную минуту обратитесь за поддержкой к близкому человеку.

Водолей

Все с самого утра пойдет не так, как вам бы того хотелось. Поэтому звезды советуют отложить решение сложных вопросов до лучших времен.

Рыбы

Вас могут загнать в тупик. Однако благодаря своей креативности и нестандартному мышлению вы легко сможете найти решение.

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