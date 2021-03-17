Выходные в апреле 2021: будут ли дополнительные выходные
17.03.2021
В условиях карантина у многих украинцев появилось больше свободного времени. Но вот сколько официально будет выходных дней в апреле 2021 года в нашей стране? Читайте в материале.
Апрель начнется с потешного праздника – Дня смеха. Уже через несколько дней после этого христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.
Кроме того, в апреле будет праздноваться Международный день Земли, а также чтиться День чернобыльской трагедии.
Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому в апреле у украинцев будет 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.
Основные праздники и памятные даты апреля 2021
- 1 апреля — День смеха, Международный день птиц
- 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
- 4 апреля — День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день бродячих животных
- 5 апреля — Международный день супа
- 6 апреля — Международный день спорта на благо мира и развития
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля — Международный день цыган
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
- 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- 16 апреля — Всемирный день голоса
- 17 апреля — День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
- 18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
- 22 апреля — Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 24 апреля — Международный день солидарности молодежи
- 25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)
- 29 апреля — День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
- 30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза
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