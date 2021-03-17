В домашний гардероб часто списываются повседневные старые вещи, в которых стыдно выйти на люди. Если перед приходом курьера вы переодеваетесь, вам стоит задуматься о выборе более достойной одежды для дома. Красивые вещи вам поднимут настроение и самооценку, а также подарят уверенность в себе. Смотрите красивые примеры модной домашней одежды 2021 прямо сейчас!

Домашний трикотаж

Трикотаж является самой удобной домашней одеждой, особенно в холодное время года, когда нам хочется тепла и уюта. Трикотажная одежда приятна к телу, она не сковывает движений. В магазинах есть огромный выбор таких вещей. Трикотаж – это необязательно свитер, длинная футболка или брюки на резинке. Существует множество женственных и красивых вещей, таких как платья, удлиненные кардиганы, струящиеся брюки, юбки и облегающие леггинсы. Выбирайте то, что вам придется по душе.

Пижама

На пижаму женщины обратили свое внимание в 20-х годах прошлого века по примеру Коко Шанель, которая мужскую одежду начала внедрять в женский гардероб. Пижама не стала исключением. Популярности этой новинке добавила киноиндустрия. После того, как на экраны вышел фильм «Это случилось ночью», пижама стала очень востребованной, ведь в одной из сцен героиня появилась именно в такой одежде.

Сегодня выбор пижам огромен. Их изготавливают из разных материалов в разных цветах и фасонах. Пижама уже вышла за пределы спальни и стала полноценной домашней одеждой. К тому же вещи в пижамном стиле давно используются также в качестве вечернего наряда. Более нарядно будет смотреться пижама из блестящих тканей. Её можно дополнить макияжем, укладкой и красивыми сережками.

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Рубашки

В магазинах одежды вы можете купить прекрасную рубашку для дома. Вам подойдут рубашки из хлопка, шелка и вискозы. Рубашкой вы можете дополнить комплект с брюками, надеть ее на майку, платье или ночную рубашку. Она также может служить самостоятельным предметом гардероба.

Платья

Если вы любите женственно выглядеть и хотите дома быть красивой для себя и своего мужчины, выбирайте в качестве домашней одежды платья. Кроме платьев-рубашек и трикотажных моделей в качестве домашнего платья можно использовать любые повседневные платья. Безусловно, тут речь не идет о коротких платьях-футлярах для офиса, а также о вечерних и коктейльных вариантах. Вам больше подойдут длинные или средней длины платья из струящихся натуральных тканей полуприлегающего силуэта.

Домашняя обувь

Это могут быть лаконичные тапки с мехом, забавными аппликациями, зверушками, а также угги и шлепанцы. Кроме обычных тапочек вы можете использовать в качестве домашней обуви лоферы, мягкие балетки, легкие кроссовки и мюли. Особенно это актуально для тех, кто много времени проводит на ногах во время какого-либо хобби или готовки.

Колготки, гольфы и носки

Если вы мерзнете дома, для вас обязательным аксессуаром являются колготки, гольфы и носки. Они выглядят очень красиво вместе с короткими юбками, платьями и шортами. Выбирайте модели с удобными резинками, которые не будут вам мешать и сдавливать ноги. Покупая изделия с шерстью, учитывайте чувствительность вашей кожи, так как они могут раздражать ее и колоться.

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