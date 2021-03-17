Гороскоп на 18 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно проявить осторожность, а кто может добиться колоссального успеха? Читайте гороскоп на 18 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам лучше не оставаться наедине со своими мыслями. Иначе вы такого себе напридумывать можете, что потом проблем не оберетесь. Постарайтесь провести вечер в кругу родных и близких людей. И не парьтесь по пустякам.

Телец

Прекрасный день. С самого утра вы будете наполнены энергией и желанием переделать всю работу на свете. Однако ближе к вечеру почувствуете усталость. Не переусердствуйте.

Близнецы

Деловые переговоры лучше назначить на первую половину дня, так как после обеда существует вероятность ухудшения самочувствия. Постарайтесь не перетруждаться и делегируйте половину полномочий коллегам.

Рак

Вам стоит пересмотреть круг своего общения. Среди ваших друзей есть те, кто явно дурно на вас влияет. Ограничьте общение, и тогда ваша жизнь станет намного лучше.

Лев

Практический подход к делу и ваша уверенность помогут повысить ваш авторитет на работе и увеличить доход. Вы давно переросли всех своих коллег. Задумайтесь о повышении. Только не зазнавайтесь.

Дева

Ваша эмоциональность может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не срывать злость на посторонних людях.

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Весы

Помните поговорку «старый друг лучше новых двух»? Следуйте ей. Остерегайтесь новых знакомств и не раскрывайте душу тем, кого мало знаете. Есть шанс попасться в руки мошенникам.

Скорпион

Прекрасный день для зачатия детей или бракосочетания. И пускай вас не смущает недоверие окружающих к вашему партнеру. Только вы знаете, как лучше для вас.

Стрелец

Неблагоприятный день, связанный с предательством, клеветой, преследованием и травлей. Лучше воздержаться от длительных командировок и финансовых операций.

Козерог

Вы можете почувствовать некую усталость или даже разбитость. А все потому, что не разрешаете себе помогать. Постарайтесь понять, что рядом с вами есть люди, которые готовы подставить вам плечо.

Водолей

Вас ждет приятное и очень перспективное знакомство. Есть шанс встретить свою судьбу или принять судьбоносное решение.

Рыбы

Творческие представители знака будут способны самореализоваться в своем деле и добиться признания, что доставит им большое удовольствие.

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