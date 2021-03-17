1 апреля в украинский прокат выходит фильм-призер Венецианского кинофестиваля – «Плохие дороги» режиссера Наталки Ворожбит, автора сериала «Поймать Кайдаша» и фильма «Киборги».

«Плохие дороги» – полнометражный дебют драматурга и сценариста Наталки Ворожбит, экранизация ее хитовой одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на востоке Украины во время работы над фильмом «Киборги».

Мировая премьера драмы состоялась в программе «Неделя критики» Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как «наиболее инновационный фильм конкурса».

Украинская премьера картины прошла на фестивале «Киевская неделя критики» в программе «Фокус: Украина – Франция». Также режиссер признана автором лучшего полнометражного дебюта – Н. Ворожбит получила Национальную премию кинокритиков «Киноколо» в категории «Открытие года». А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство осуществил кинопродакшн «Kristi Films» при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Дистрибьютор ленты – кинокомпания «Артхаус Трафик». Промокампания фильма осуществляется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В широкий украинский прокат «Плохие дороги» выйдут 1 апреля 2021 года.

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