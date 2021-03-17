Брауни: рецепт пошагово от Анны Сагайдачной
17.03.2021
Актриса легендарного сериала «Крепостная» продолжает делиться с поклонниками авторскими рецептами десертов. Мы уже рассказывали о приготовлении панкейков на кокосовом молоке. А вот как сделать брауни в домашних условиях — знает Анна Сагайдачная.
Брауни — один из любимых, быстрых и вкусных десертов Анны Сагайдачной. На своей странице в Instagram актриса поделилась рецептом его приготовления.
Не забудьте о форме для выпекания 20×20.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт. (примерно 180 г)
- Сахар — 200 г (лучше перемолоть в пудру)
- Масло сливочное — 170 г
- Шоколад черный — 200 г
- Какао — 30 г (лучше алкализованное)
- Мука — 110 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Орехи грецкие — 70 г
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Способ приготовления:
- Растопить шоколад с маслом (помешивая) на паровой бане; добавить сахар и соль.
- Ввести по одному яйцу.
- Добавить просеянные муку, какао и разрыхлитель.
- Добавить слегка дробленые орехи.
- Выложить смесь в форму, застеленную пергаментом, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 25—28 мин. с конвекцией. Не пересушите! В оригинальном десерте серединка должна оставаться немного влажной.
- Дайте остыть при комнатной температуре и отправьте на пару часов в холод (так он не будет крошиться).
Вишневый соус:
- Отправьте в сотейник ягоды вишни (без косточки), сахар, немного кукурузного крахмала (разведите с небольшим количеством воды и тонкой струйкой влейте к вишне).
- Помешивайте до загустения на среднем огне.
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