Календарь питания в Великий пост 2021
В этом году пост перед Пасхой 2021 начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Многие православные христиане придерживаются ограничений в еде в этот период. Если хотите узнать, что можно есть в Великий пост и когда, — читайте наш материал.
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Великий пост берет свое начало за семь недель до Пасхи. Он установлен, чтобы почтить сорокадневный пост Иисуса Христа. Перед самой Пасхой начинается Страстная седмица. Она служит воспоминанием о последних днях земной жизни и страданиях Спасителя. Для тех, кто желает придерживаться поста, мы составили календарь питания в эти дни.
Календарь Великого поста 2021: правила
- Первая и последняя седмица — особенно строгий пост.
- Не позволяется употреблять в пищу мясные продукты и пищу животного происхождения. Во время строгого поста исключается также и рыба.
- Есть разрешается один раз в день — вечером, а по выходным — два раза.
- По понедельникам, средам и пятницам следует принимать в пищу холодные продукты без масла.
- По вторникам и четвергам — горячую пищу без масла.
- По субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и виноградное вино. Можно побаловать себя и приготовить постные десерты.
- В Страстную пятницу ничего есть не положено.
- В Страстную субботу многие миряне тоже отказываются от еды.
15–21 марта, 1 неделя Великого поста в 2021 году
Первая неделя Великого поста называется «Федоровой неделей». В это время принято вспоминать всех защитников православной веры.
15 марта 2021 года, понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.
16 марта 2021 года, вторник – разрешается хлеб и вода.
17 марта 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
18 марта 2021 года, четверг – полное воздержание от пищи.
19 марта 2021 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
20 марта 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
21 марта 2021 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
22–28 марта, 2 неделя Великого поста в 2021 году
22 марта 2021 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
23 марта 2021 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
24 марта 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
25 марта 2021 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
26 марта 2021 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
27 марта 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
28 марта 2021 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
29 марта–4 апреля, 3 неделя Великого поста в 2021 году
29 марта 2021 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
30 марта 2021 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
31 марта 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
1 апреля 2021 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
2 апреля 2021 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
3 апреля 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
4 апреля 2021 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
5–11 апреля, 4 неделя Великого поста в 2021 году
5 апреля 2021 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
6 апреля 2021 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
7 апреля 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
8 апреля 2021 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
9 апреля 2021 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
10 апреля 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
11 апреля 2021 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
12–18 апреля, 5 неделя Великого поста в 2021 году
12 апреля 2021 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
13 апреля 2021 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
14 апреля 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
15 апреля 2021 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
16 апреля 2021 года, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
17 апреля 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
18 апреля 2021 года, воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
19–25 апреля, 6 неделя Великого поста в 2021 году
19 апреля 2021, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
20 апреля 2021, вторник – разрешается горячая пища без масла.
21 апреля 2021, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
22 апреля 2021, четверг – разрешается горячая пища без масла.
23 апреля 2021, пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
24 апреля 2021, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
25 апреля 2021 года, воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.
26 апреля–1 мая, Страстная неделя в 2021 году
26 апреля 2021 года, понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
27 апреля 2021 года, вторник – разрешается горячая пища без масла.
28 апреля 2021 года, среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.
29 апреля 2021 года, четверг – разрешается горячая пища без масла.
30 апреля 2021 года, пятница – полное воздержание от пищи.
1 мая 2021 года, суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.
2 мая 2021 года, воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.
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