Гороскоп на 16 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит относиться к работе более серьезно, а кто может смело бежать навстречу переменам? Читайте гороскоп на 16 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы раньше задумывались о смене работы, то нынешний вторник— идеальное время. Смело просматривайте объявления и готовьтесь к переменам в жизни.

Телец

В этот день окружающие будут вас бесить. Сильно. Однако звезды советуют придержать свои эмоции и не срываться на ни в чем не повинных людях.

Близнецы

Вас ждет напряженный день. Настроение будет скакать, не все задуманное удастся воплотить. Чтобы не расстраиваться по этому поводу, постарайтесь не завышать свои ожидания.

Рак

Напряженный день. Вам захочется испепелить всех недругов. Однако звезды советуют попридержать коней и не идти на поводу у эмоций. Иначе вы сами себе сделаете хуже.

Лев

Вам могут предложить поучаствовать в нескольких проектах. Однако стоит трижды подумать, прежде чем соглашаться. Проанализируйте ситуацию и попробуйте предугадать все риски.

Дева

Вас одолеет лень. Вам будет трудно встать с постели и идти на нелюбимую работу. Чтобы улучшить ситуацию, возможно, стоит начать заниматься тем, о чем вы всегда мечтали?

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Весы

Вам стоит ждать благоприятных перемен. Возможно, на вашем пороге появится предмет давнишнего обожания и вожделения. А может быть, вы получите шанс кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Одним словом, все у вас впорядке.

Скорпион

Ваша работа будет подвергаться безжалостной критике. Не стоит метать гром и молнию. Прислушайтесь к замечаниям и исправьте их. Ничего страшного, все могут ошибаться.

Стрелец

Вы будете крутиться как белка в колесе. К вечеру практически без задних ног свалитесь в кровать. Найдите утешение во второй половине. А с детьми пусть домашку выучит кто-то другой.

Козерог

Вы устали от бесконечной беготни. Чтобы разорвать этот порочный круг, остановитесь и решите для себя, чего на самом деле вы хотите. Не бойтесь перемен. Это лучше, чем жить не своей жизнью.

Водолей

День стоит посвятить благотворительности и медитации. Вы немного запутались и не знаете, как выйти из сложной ситуации. Постарайтесь отложить решение на завтра. Сегодня стоит помочь другим.

Рыбы

На вас может сильно разгневаться начальство. А все потому, что вы немного халатно относитесь к своим обязанностям. Не перегибайте палку. А то получите выговор.

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