Как провести неделю? Над чем сделать особое усилие? Читайте гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

На этой неделе постарайтесь сдерживать свои эмоции. Прежде чем сказать что-то не подумав, вдохните глубоко 10 раз. Это простое упражнение поможет не говорить близким людям глупости и обидные вещи. К концу недели все стабилизируется.

Телец

В самом начале недели нужно правильно распределить средства. Не стоит бросаться из одной крайности в другую: отказ себе в простых удовольствиях лишит вас жизненной энергии. Просто не спешите совершать необдуманные покупки.

Близнецы

Позаботьтесь о своем здоровье. Больше проводите времени на свежем воздухе. Неделя спокойного режима подарит вам много положительной энергии и сил. Также в среду будьте осторожны с личными вещами.

Рак

Посвятите эту неделю себе. Вы так много заботитесь о других, что совсем забыли о собственных интересах. Распланируйте эту неделю по-новому, и жизнь вновь заиграет красками! Также будьте готовы к серьезному разговору, который возникнет неожиданно, но решит многие вопросы.

Лев

Эту неделю вам придется стучаться во все закрытые двери. Если хотите менять свою жизнь, то начинайте с простого — попыток. Они ничего вам не стоят, кроме времени. Звезды сулят успех, если будете отдавать идее все силы.

Дева

Попробуйте не зацикливаться на неудачах, учитесь быстро переключаться с одного задания на другое. Если что-то не получается, не бойтесь просить помощи. Одним словом, берегите свои нервы. Иначе можете пострадать от нервного срыва.

Весы

Весам звезды обещают приятные перемены. Это могут быть как мелочи в быту, так и предложение о новой работе. Главное — это уверенность в своих силах и желание достичь успеха. Так что верьте в себя, и все получится!

Скорпион

Вы много обязанностей берете на себя. Пришло время позаботиться о собственном здоровье и хорошем самочувствии. Неделя пассивного отдыха поможет восстановить силы и привести мысли в порядок.

Стрелец

На этой неделе вас ждет интересное знакомство. Одинокие представители знака смогут начать новую жизнь, которую рисовали себе в мечтах. Не бойтесь открываться и делиться эмоциями.

Козерог

На этой неделе устройте для родных семейный ужин. Вам необходимо восполнить утраченную энергию и поделиться добротой с близкими. Также вы узнаете приятные новости, которые поступят от родственников. Это повлияет на вашу жизнь.

Водолей

Главная задача этой недели — йога. Это поможет вам увидеть мир новыми глазами. Более того, вам точно нужно научиться балансировать между крайностями, которые посещают ваши мысли.

Рыбы

Эта неделя безумного вдохновения. Вас будут посещать интересные мысли и свежие идеи. Записывайте их в блокнот, чтобы к концу недели ничего не забыть, а начать постепенно их реализовывать.

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