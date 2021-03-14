Ознакомьтесь с гороскопом на 15 марта 2021 года, чтобы знать, что же приготовил вам новый день. Читайте подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы будете раздражительны, постарайтесь держать себя в руках. Прогуляйтесь на свежем воздухе.

Телец

Для вас нет никаких преград, вам все по плечу. Постарайтесь использовать этот день по максимуму в свое благо.

Близнецы

Вам будет легко обидеть близкого друга, во всем вы будете искать подвохи. Постарайтесь не зацикливаться на негативе.

Рак

Романтичным Ракам весь день придется заниматься далекими от романтики делами. Но не отчаивайтесь, к вечеру все проблемы улетучатся.

Лев

Откройтесь навстречу новому и неизведанному! Принимайте все решения самостоятельно, не слушайте никого.

Дева

Нынешние конфликты могут закончиться неприятно для вас. Ищите умиротворение в уединении.

Весы

Встретьтесь с близким другом или хотя бы поговорите по душам, вам это очень нужно.

Скорпион

Звезды обещают вам приятные встречи, а также полное взаимопонимание с коллегами по работе. Не упустите свой шанс наладить отношения в коллективе.

Стрелец

Легкомысленность до добра не доведет. Сосредоточьтесь на вашей цели, не откладывайте все на потом.

Козерог

Вашей энергии можно позавидовать. Направьте ее в нужное русло, и результаты вас порадуют.

Водолей

Будьте осторожны: есть опасность травматизма. Поэтому внимательно смотрите под ноги и не торопитесь.

Рыбы

Рыбам звезды приготовили сюрприз. В чем он заключается, каждый представитель знака поймет сам.

Читайте нас также в Viber и Telegram