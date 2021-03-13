Гороскоп на 14 марта 2021 года
Что звезды приготовили именно вам, читайте в астрологическом прогнозе на 14 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Овнам будет свойственно мечтать. Не впадайте в уныние и не жалейте об упущенных возможностях, ведь все лучшее впереди!
Телец
Тельцы, знайте: если столкнетесь с трудностями или сложными вопросами, обращайтесь за помощью к близким! Они дадут самый добрый и верный совет.
Близнецы
День будет непростым, поэтому постарайтесь запастись силами и поддержкой родных. Не срывайтесь на друзьях, ведь можете испортить с ними отношения навсегда.
Рак
У вас возможны полезные знакомства. На горизонте появятся благоприятные возможности, поэтому не упустите свой шанс!
Лев
Вас ждет проверка на прочность. От вас точно потребуются активность и результативность. Не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу деятельность. Решайте все самостоятельно.
Дева
Девы окажутся в центре внимания, более того, к вам будут обращаться за советами. Постарайтесь быть добродушными и подавить в себе зависть.
Весы
Весы смогут внести романтику в свою личную жизнь. Отношения заиграют новыми красками. Будьте позитивны, и последствия этого дня еще долго будут радовать вас.
Скорпион
Вы склонны придавать событиям большее значение, чем стоило бы. Поэтому если покажется, что что-то идет наперекосяк, успокойтесь. Завтра вы уже по-другому посмотрите на ситуацию.
Стрелец
Вас ждет день везения. Даже если вам придется переделывать заново работу, над которой вы трудились уже долгое время, всё пройдет как нельзя лучше и результат вас порадует.
Козерог
Не острите при начальстве. Также постарайтесь выполнять порученные задания вовремя.
Водолей
Общение с близкими подарит внезапное озарение, которое поможет разобраться в себе или давно не решенных проблемах.
Рыбы
Рыбам открыты все двери, а любое начинание практически обречено на успех. Дерзайте!