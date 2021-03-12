Вафельный торт: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Вафельный торт ― самый любимый десерт всех детей! Это необычный торт, зато самый легкий, который можно представить, с колумбийскими нотками. Секрет приготовления необычного вафельного торта и вареной сгущенки нам открыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты для сгущенки:

молоко 3.2% ― 3 л

сахар ― 680 г

сода ― ½ ч. л.

соль ― ¼ ч. л.

палочки корицы ― ½ ч. л.

Способ приготовления:

В средней кастрюле соедините все ингредиенты и доведите до кипения. Уменьшите огонь до низкого-среднего. Часто помешивая деревянной лопаткой, варите примерно 3 часа ― до появления карамельного цвета. Перелейте в стеклянную емкость и накройте пленкой. Храните в холодильнике до 1 недели.

Ингредиенты для вафельного торта:

сгущенное молоко ― 750 мл

вафельные коржи ― 1,5 упаковки

брынза, натертая на терке ― 300 г

сливочное масло комнатной температуры ― 55 г

лимонный сок ― 1 ч. л.

клубника для декора

Способ приготовления:

Смешайте вареную сгущенку со сливочным маслом в миксере. Добавьте лимонный сок и взбивайте на высокой скорости 3 минуты. Намажьте вафельные коржи сгущенкой (все коржи, не очень много и равномерно). Каждый третий слой сделайте с брынзой: смазанный корж посыпьте сыром и накройте вафельным коржом, смазанным сгущенкой с обеих сторон. Положите сверху на готовый торт доску и что-то тяжелое, оставьте на 2―3 часа. Верх торта смажьте остатками сгущенки и украсьте клубникой перед подачей.

Приятного аппетита!

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