Участница от Сан-Марино на Евровидении-2021

На Евровидении-2021 в качестве представителя Сан-Марино выступит молодая исполнительница Senhit. Подробности – далее в материале.

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Общественный вещатель RTV объявил, что страну на Евровидении-2021 выступит Senhit с песней Adrenalina.

О Senhit

Певица имеет эритрейское происхождение, родилась в Болонье и выросла между итальянским городом и Сан-Марино. Ее творческий дебют состоялся в Швейцарии под руководством Андреаса Кенеша. Вскоре она стала сотрудничать с престижным автором Массимо Раньери. В сезоне 2001-2002 гг. она была главной героиней мюзикла «Король лев», который принес ей успех в Германии.



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