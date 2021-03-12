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Участница от Сан-Марино на Евровидении-2021

12.03.2021

На Евровидении-2021 в качестве представителя Сан-Марино выступит молодая исполнительница Senhit. Подробности – далее в материале. 

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О Senhit

Певица имеет эритрейское происхождение, родилась в Болонье и выросла между итальянским городом и Сан-Марино. Ее творческий дебют состоялся в Швейцарии под руководством Андреаса Кенеша. Вскоре она стала сотрудничать с престижным автором Массимо Раньери. В сезоне 2001-2002 гг. она была главной героиней мюзикла «Король лев», который принес ей успех в Германии.

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