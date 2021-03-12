Гороскоп на 13 марта 2021 года расскажет, что сулят звезды каждому знаку зодиака. Читайте астрологический прогноз на этот день от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны будут много анализировать. Главное, настройтесь на правильную волну, чтобы не перейти к обвинениям и самокритике.

Телец

Тельцы не должны расслабляться. В любой момент от вас могут потребовать внимания и ваших знаний. Однако за это вы будете вознаграждены.

Близнецы

Близнецам пора навестить родных. Когда вы последний раз проводили время вместе? Они скучают по вам.

Рак

Раки теряют запас сил. Постарайтесь уделить время отдыху. Не тратьте энергию на скандалы и ссоры.

Лев

Звезды сулят Львам стресс. Чтобы его избежать, уберите телефон куда подальше и отключите мозг от проблем насущных.

Дева

Дев ждет прилив энергии, которой нужно воспользоваться. Возьмитесь за реализацию планов, которые построили еще в начале года.

Весы

Весам нельзя погружаться в апатию. Устройте домашние процедуры красоты и хорошо выспитесь.

Скорпион

Скорпионы стали подозрительно добры и милы. Звезды предрекают затишье перед бурей.

Стрелец

Не бойтесь говорить о проблеме, которая беспокоит вас очень давно. Так вы покажетесь более прагматичным человеком, с которым приятно иметь дело.

Козерог

У Козерогов тишь да гладь. Это ваш шанс наладить отношения в семье, вернуть былую радость и гармонию.

Водолей

У Водолеев грядут перемены в карьере. Если закроете глаза на усталость, то получите вскоре желаемую должность.

Рыбы

Займитесь укреплением иммунитета, пропейте витамин Д. Порой именно из-за авитаминоза портится настроение.



Читайте нас также в Viber и Telegram