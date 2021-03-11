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Гороскоп на 12 марта 2021 года

11.03.2021

Гороскоп на 12 марта 2021 года расскажет, кому в этот день улыбнется удача. Читайте подробнее в астрологическом прогнозе на 12 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны пускают энергию на решение тех задач, которые пока не требуют особых усилий. Не растрачивайте себя на все и всех.

Телец

Тельцы не потеряли ничего, а даже получили выгоду. Не бегите впереди паровоза. Вскоре вы сами поймете, что действовали правильно. 

Близнецы

Придерживайтесь своих принципов. Звезды говорят о том, что ваша позиция может привести к успеху. 

Рак

Вы особенно активны и в то же время уязвимы. Поэтому будьте осторожны с незнакомыми людьми. Они могут вас обидеть. 

Лев

В пятницу вы увидите, как удача и везение начнут сами идти в руки. Финансовая сфера также улучшится.

Дева

Вы долго таите обиду. В пятницу звезды сулят долгожданное перемирие. Все решится, если и вы сможете подобрать верные слова.

Весы

Будьте внимательны к деталям. Они могут повлиять на дальнейшее развитие событий. Один неверный шаг или ответ — и день испорчен. 

Скорпион 

Не будьте таким строгим и суровым человеком. Вам это абсолютно не принесет никаких преимуществ. Наоборот, проявите доброту и внимательность. 

Стрелец

Кому-то из вашего окружения крайне необходима поддержка. Постарайтесь связаться со своими самыми близкими и спросить, как обстоят их дела. 

Козерог

Прислушайтесь к своему здоровью. Организм требует отдыха и покоя. Не затягивайте с обследованием у врача. 

Водолей

Помните, что чрезмерное самолюбование или излишняя самоуверенность могут вам навредить. Оставайтесь скромными. 

Рыбы

В пятницу стоит постепенно воплощать свои грандиозные планы. Начните с малого, продумайте, куда будете двигаться дальше. 

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