Гороскоп на 11 марта 2021 года
Гороскоп на 11 марта 2021 года расскажет, что пророчат звезды каждому знаку зодиака. Читайте гороскоп на 11 марта от экстрасенсов СТБ.
Овен
Овнам стоит вспомнить, что март — это самый благоприятный месяц, чтобы набираться светлой энергии. Поэтому ограждайтесь от негатива всеми возможными способами.
Телец
Тельцы, не стоит пускать ситуацию на самотек. Не расслабляйтесь и держите руку на пульсе. Прислушивайтесь к тому, что говорят близкие.
Близнецы
Ваша интуиция вас не подведет. Не бойтесь на миг остановиться и спросить самого себя, все ли правильно вы делаете.
Рак
Постарайтесь более ответственно подойти к вопросу, который поднимает ваша вторая половина. Также обратите внимание на мелочи, из-за которых все может пойти наперекосяк.
Лев
Лишние негативные эмоции могут отразиться на вашем здоровье. Уделите вечер только себе. Уберите телефон куда подальше и позвольте себе полное расслабление.
Дева
В четверг у вас появится желание помогать окружающим. Это и есть прилив энергии, которым нужно воспользоваться. Чем больше мы отдаем, тем больше вселенная нас вознаграждает. Поэтому действуйте по зову сердца.
Весы
Не вздумайте погружаться в переживания. Хотите забыть о негативе и плохом настроении? Устройте домашние процедуры красоты и хорошо выспитесь.
Скорпион
В четверг Скорпионы легко могут сорваться на окружающих. Однако в дальнейшем это только добавит вам хлопот.
Стрелец
Станьте немного напористее. Не бойтесь говорить о своих переживаниях и опасениях. Отстаивайте свои интересы.
Козерог
У Козерогов все стабильно. Кажется, что жизнь проходит мимо. Но не спешите отчаиваться. Поищите для себя новые занятия и хобби.
Водолей
Если хотите расти в карьере, тогда приготовьтесь к усердной работе и отдаче. Выходите из зоны комфорта. Начните, например, делать то, чего всегда боялись.
Рыбы
Вам не хватает энергии и витаминов. Займитесь укреплением иммунитета, выравнивайте режим сна, уделяйте больше времени себе и своему самочувствию.