Гороскоп на 11 марта 2021 года расскажет, что пророчат звезды каждому знаку зодиака. Читайте гороскоп на 11 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам стоит вспомнить, что март — это самый благоприятный месяц, чтобы набираться светлой энергии. Поэтому ограждайтесь от негатива всеми возможными способами.

Телец

Тельцы, не стоит пускать ситуацию на самотек. Не расслабляйтесь и держите руку на пульсе. Прислушивайтесь к тому, что говорят близкие.

Близнецы

Ваша интуиция вас не подведет. Не бойтесь на миг остановиться и спросить самого себя, все ли правильно вы делаете.

Рак

Постарайтесь более ответственно подойти к вопросу, который поднимает ваша вторая половина. Также обратите внимание на мелочи, из-за которых все может пойти наперекосяк.

Лев

Лишние негативные эмоции могут отразиться на вашем здоровье. Уделите вечер только себе. Уберите телефон куда подальше и позвольте себе полное расслабление.

Дева

В четверг у вас появится желание помогать окружающим. Это и есть прилив энергии, которым нужно воспользоваться. Чем больше мы отдаем, тем больше вселенная нас вознаграждает. Поэтому действуйте по зову сердца.

Весы

Не вздумайте погружаться в переживания. Хотите забыть о негативе и плохом настроении? Устройте домашние процедуры красоты и хорошо выспитесь.

Скорпион

В четверг Скорпионы легко могут сорваться на окружающих. Однако в дальнейшем это только добавит вам хлопот.

Стрелец

Станьте немного напористее. Не бойтесь говорить о своих переживаниях и опасениях. Отстаивайте свои интересы.

Козерог

У Козерогов все стабильно. Кажется, что жизнь проходит мимо. Но не спешите отчаиваться. Поищите для себя новые занятия и хобби.

Водолей

Если хотите расти в карьере, тогда приготовьтесь к усердной работе и отдаче. Выходите из зоны комфорта. Начните, например, делать то, чего всегда боялись.

Рыбы

Вам не хватает энергии и витаминов. Займитесь укреплением иммунитета, выравнивайте режим сна, уделяйте больше времени себе и своему самочувствию.

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