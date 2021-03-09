Любовный гороскоп на март 2021 года подскажет, кому из знаков зодиака стоит готовиться к новым романтическим отношениям, кого ждут перемены, а кто может потерять близкого человека. Каким будет любовный гороскоп на март 2021 года, рассказал дважды победитель мистического проекта «Битва экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

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Овны

Начало весны порадует одиноких Овнов романтическими знакомствами. Вполне вероятно, что представители знака встретят свою судьбу. Главное – быть во всеоружии и выглядеть на все сто.

Тельцы

Семейным Тельцам стоит быть сдержаннее. Чрезмерная эмоциональность представителей знака может стать причиной серьезных ссор с вашей половинкой. И уладить их будет совсем не так легко, как вы рассчитывали.

Близнецы

В этот период тем Близнецам, которые находятся в отношениях, может недоставать романтики. Но прежде чем закидывать своего любимого человека претензиями, вспомните, когда в последний раз проявляли инициативу вы? Поверьте, сделав первый шаг и порадовав партнера приятным сюрпризом, вы ничуть не прогадаете.

Раки

В этот период главной причиной для разлада в отношениях семейных Раков может стать замкнутость представителей знака. Не говоря о своих обидах и претензиях, собирая их в снежный ком, вы делаете только хуже. А потому лучший способ избежать конфликтов – поговорить по душам со своей половинкой.

Львы

Звезды советуют одиноким Львам быть более осторожными. Как бы ни вскружило вам голову новое знакомство, не торопитесь открывать сердце нараспашку. Так как есть большая вероятность разочарований.

Девы

Фантазия Дев в этот период может подбросить им немало поводов для ревности. Скорее всего, семейные представители знака будут видеть проблему там, где ее нет. И вместо того, чтобы мучить себя подозрениями, просто поговорите со своим партнером.

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Весы

В этот период Весы могут страдать от перепадов настроения. И вполне вероятно, что эти эмоциональные качели зацепят их любимого человека. Чтобы не создавать конфликт на ровном месяце, звезды советуют Весам больше времени уделять своему хобби. Это поможет расслабиться и избавиться от хандры.

Скорпионы

В этот период Скорпионы рискуют чересчур увлечься профессиональной сферой деятельности, упустив при этом шанс наладить свою личную жизнь. Не забывайте о том, что во всем хороша гармония. Да и когда думать о делах сердечных, как не весной?

Стрельцы

Расположение небесных тел может в несколько раз усилить склонность Стрельцов к упрямству. Желание доказать правоту в споре с партнером может становиться сильнее здравого смысла. А потому старайтесь держать себя в руках. В противном случае вам не избежать серьезных скандалов.

Козероги

Звезды сулят одиноким Козерогам перспективные знакомства. Но при этом не стоит торопить события. Ваша напористость может спугнуть потенциального избранника. А потому пусть все идет своим чередом.

Водолеи

В этот период Водолеи могут стать чересчур ранимыми. А потому даже безобидное замечание любимого человека могут воспринимать как незаслуженную и жесткую критику. Совет звёзд – быть сдержаннее. Когда волна эмоций отступит, вы посмотрите на сказанное вам совсем по-другому.

Рыбы

Звезды советуют одиноким Рыбам внимательнее присмотреться к людям, которые вас окружают. Вполне вероятно, что вы в упор не замечаете свою судьбу и воспринимаете потенциального претендента на ваше сердце как друга.

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